Le groupe PS du parlement bruxellois a reproché jeudi soir à la N-VA de tenter de torpiller la réforme bruxelloise du secteur de l'eau, en faisant adopter par le parlement flamand une motion en conflit d'intérêt contre une proposition d'ordonnance bruxelloise portant sur la rationalisation du secteur de l'eau et la fusion des intercommunales Vivaqua et Hydrobru.

"Par cette fusion, la Région bruxelloise poursuit un objectif de bonne gouvernance afin de permettre à Vivaqua de continuer à investir dans le réseau pour fournir une eau potable de qualité au prix le plus bas à tous les Bruxellois", a commenté le groupe socialiste bruxellois, soulignant jeudi soir, dans un communiqué, que le bien-fondé de la réforme voulue par la Région et les communes bruxelloises n'est "remise en cause par personne". La proposition d'ordonnance est "soutenue par l'ensemble des formations démocratiques bruxelloises, francophones et néerlandophones: PS, DéFI, cdH, MR, Ecolo, Open VLD, CD&V, sp.a et Groen", a-t-il ajouté.

Aux yeux du PS, cette réforme se voit prise en otage par des négociations de nature commerciale sur lesquelles la Région ne peut avoir de prise, la volonté de certaines communes flamandes de quitter l'actionnariat de Vivaqua ne pouvant se soustraire aux statuts et règles de droit qui organisent les relations entre associés d'une société et d'une intercommunale.

"En s'immisçant ainsi dans la volonté politique bruxelloise de réformer ses propres institutions publiques et en piétinant une réforme pourtant voulue par une large majorité des Bruxellois, la N-VA démontre une nouvelle fois que le communautaire n'a pas été mis au frigo. Après des semaines de négociations, elle a décidé de bloquer une volonté de réforme destinée à offrir une eau de qualité à un prix le plus bas possible aux habitants en utilisant un bazooka institutionnel pour résoudre un différend de nature commerciale. C'est manifestement l'ADN de la N-VA que de vouloir détruire Bruxelles", a tenu à dire Philippe Close, chef du groupe PS au parlement bruxellois.