Mardi, au Parlement wallon, la Commission des pouvoirs locaux se penchait sur de nouvelles mesures visant à mieux encadrer la notion de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS "empêché".

Jacqueline Galant (MR) députée-bourgmestre de Jurbise - le décret wallon anti-cumul l’autorise à cumuler les deux fonctions - indiquait, mardi qu’elle voterait le texte défendu par la majorité (MR-CDH) à laquelle elle appartient. Elle précisait aussi, pourtant, qu’elle n’aimait pas tout dans ce texte : "Certaines dispositions vont peut-être trop loin, notamment dans le fait qu’un bourgmestre ou un échevin empêché ne pourra même plus présider un conseil communal, ne pourra plus porter l’écharpe, ne plus employer le blason communal dans ses courriers, etc. Le bourgmestre empêché devient donc un conseiller communal de second plan où les prérogatives sont inexistantes".

La députée regrettait encore que ces règles ne s’appliquaient pas à toutes les assemblées du pays. Qu’elle n’hésite donc pas à en parler à ses collègues libéraux qui siègent dans la majorité au fédéral. Pour l’heure, ces derniers semblent ne rien avoir entendu. Mme Galant pourra se consoler en se disant qu’elle est membre de l’assemblée parlementaire la plus à la pointe sur l’éthique dans le pays.