Découvrez les résultats des communales en région flamande.



Les bureaux de vote ont officiellement fermé leurs portes en Flandre. Les résultats partiels sont donc connus pour certaines communes:

- A Anvers, la N-VA grimpe de près de 3 points par rapport à 2012, et arrive à 28,7 %. Elle devance Groen qui fait une percée de 9 points à 23,8 %. Suivent le sp.a-CD&V (11,2, soit moins 18 points), le parti des travailleurs (PVDA) avec 9,4 %, comme l'Open Vld.

- A Gand, sur base des premiers résultats, le cartel sp.a-Groen reste le plus important, selon VTM. Le cartel avoisinerait 39% des voix. C'est environ 6 points de pourcentage de moins qu'en 2012, mais bien devant l'Open Vld, qui arrive en 2e position avec 19 %. Les deux listes sont désormais majoritaires à Gand. La N-VA n'atteindrait que 10 %, contre 17 en 2012. Or contraire, le CD&V gagnerait 7 points pour atteindre 16%. Le PVDA atteindrait 9 % et le Vlaams Belang resterait à son statu quo à 6 %.

- A Knokke, la liste du bourgmestre Léopold Lippens conforte largement sa majorité absolue, avec plus de 70%.

- A Genk, le bourgmestre CD&V, Wim Dries, semble en bonne voie de conserver son écharpe. Sur base des résultats de 34 des 49 bureaux de vote, les chrétiens démocrates locaux remportent dimanche 37,3% des voix. La N-VA, emmenée par la secrétaire d'Etat Zuhal Demir, est pointée à 28,7%, soit une progression de plus de 11 points par rapport à 2012. PROgenk, l'actuel partenaire de coalition du CD&V, arrive lui 3e avec 11,5% des suffrages, soit en net retrait par rapport à 2012 où cette liste avait fait 16,8%.

- A Louvain, le sp.a serait en passe de devenir le plus grand parti avec près de 25 %, juste devant la N-VA et ses 22 %. Groen serait troisième, avec 19,7 %. Les résultats de la moitié des bureaux ont été dépouillés.

- A Malines, la liste du bourgmestre se dirige vers la majorité absolue selon les résultats de 2 bureaux sur 60. La liste VLD-Groen-M+ de Bart Somers récolte pour le moment 53,7 %.

- A Ostende, la liste du bourgmestre Johan Vande Lanotte deviendrait le plus grand parti. C'est ce qui ressort des premiers résultats après dépouillement dans 36 des 71 bureaux de la commune de Flandre occidentale.

- A Courtrai, Vincent Van Quickenborne reçoit la confiance des électeurs. Après dépouillement dans 10 des 73 bureaux, il compte 31,8 % des voix. "C'est un résultat historique. C'est la première fois que nous devenons le parti le plus important en 150 ans" s'est réjoui le bourgmestre à la VRT.

- A Merchtem, la ministre fédérale Maggie De Block a enregistré un beau succès. Sa Lijst1785 arrive très nettement en première position du scrutin local avec 36,9% des voix, sur base des résultats de 8 des 15 bureaux. La liste Pro Merchtem est pointée à 23,8%, devant le CD&V (16,4%). La N-VA n'est que quatrième (13,8%). Groen est donné à 9%.

- A Hasselt, la N-VA est en tête des résultats partiels. Sur base des résultats de 8 des 64 bureaux, la liste N-VA emmenée par le ministre de la Défense Steven Vandeput engrange 29% des suffrages. Le cartel RoodGroen+ arrive en deuxième place avec 24% des voix, juste devant le CD&V (22,1%). Les libéraux de l'Open Vld sont quatrièmes (10,3%), devant le PVDA (7,5%) et le Vlaams Belang (7,3%).

- A Blankenberge, l'Open Vld perd des plumes mais reste le parti le plus important.

- A Izegem, la ville du président flamand Geert Bourgeois, la N-VA récolte le plus de voix mais perd 3,3% des votes.

- A Herstappe (Limbourg), La liste IC-GB (7 candidats) a emporté quatre des sept sièges en jeu devant celle d'"Herstappe+" (4 candidats) qui a décroché les trois autres. En 2012, Herstappe était la seule commune de Flandre où les élections n'avaient pas eu lieu en raison de la présence d'une liste unique composée d'autant de candidats que de postes à pourvoir. Pour le scrutin de 2018, deux listes se présentaient: GB-IC (7 candidats) et Herstappe+ (quatre candidats) tirée par le bourgmestre sortant, Claudy Prosmans. Le nom du bourgmestre est connu: Leon Lowette.

- A Ninove, Forza Ninove remporte 43% des voix. Le deuxième parti est l'Open Vld avec 28,8% des votes, suivi par Samen (13,7%) et la N-VA (11,1%). La tête de liste de Forza Ninove, Guy D'haeseleer siège au Parlement Flamand pour le Vlaams Belang.





L'administration flamande retire de son site les premiers résultats communiqués

L'Agentschap Binnenlands Bestuur, l'agence flamande en charge notamment des pouvoirs locaux, a retiré les résultats partiels des élections communales consultables sur son site officiel vlaanderenkiest.be, dimanche vers 14h. Les compteurs ont entre-temps été remis à zéro. "Nous ne communiquons aucun résultat officiel avant 15h", a indiqué Jan Van Der Cruysse, de l'agence flamande. Les premiers résultats officiels sont attendus entre 15h et 15h30. Les bureaux de vote sont à présent fermés en Flandre.

L'Agence avait annoncé plus tôt des premiers résultats partiels apparemment erronés pour la province du Brabant flamand. La cause de cet incident est "investiguée en interne", a précisé Jeroen Windey, administrateur général de l'Agentschap Binnenlands Bestuur. "Il est possible qu'il s'agisse d'un test effectué plus tôt dans la semaine et qui s'est malencontreusement retrouvé en ligne."

En Flandre, les votes manuscrits s'y sont clôturés dès 13h tandis que les votes électroniques ont pris fin à 15h.