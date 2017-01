Gaston Onkelinx, le père de l'ancienne vice-Première ministre PS et actuelle cheffe du groupe socialiste au parlement fédéral Laurette Onkelinx, est décédé à l'âge de 84 ans, a annoncé lundi son fils Alain Onkelinx sur le réseau social Facebook. Gaston Onkelinx était né le 13 juillet 1932 à Jeuk (Limbourg).

Fils de Maurice Onkelinx - bourgmestre de Jeuk à partir de 1943 qui a été privé de ses droits civiques et politiques à la fin de la guerre en raison de son appartenance au VNV, le Vlaams Nationaal Verbond - Gaston Onkelinx a notamment été délégué syndical FGTB au sein du groupe Cockerill à Ougrée. Dans le cadre de cette fonction, il est chargé de constituer des sections d'entreprises, afin de permettre au Parti socialiste belge (PSB) d'être en contact étroit avec le monde ouvrier.

Proche d'André Cools, il entre en politique en 1970. Cette année-là, il est élu conseiller communal et devient immédiatement échevin des Affaires sociales à Ougrée. Quatre ans plus tard, il décroche un siège de député de Liège, un mandat qu'il exerce jusqu'en 1988. Il succède alors à Guy Mathot au poste de bourgmestre de Seraing, une commune qu'il dirige de 1988 à 1994. Il est enfin vice-président de la fédération liégeoise du PS de 1990 à 1992 et préside, jusqu'en novembre 2012, la Confédération des prépensionnés et pensionnés socialistes.

Marié à une Française d'origine algérienne, il était père de 6 enfants.