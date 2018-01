Une chronique de Vincent Rocour.

Bruxelles est la seule région, à ce jour, à ne pas avoir conçu son système d’allocations familiales. Le gouvernement régional est incapable de s’entendre et on commence à douter qu’il puisse le faire avant les élections. Il est pourtant déjà plus avancé dans ce dossier que dans un autre chantier aussi capital : celui de l’assurance autonomie.(...)