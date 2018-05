Une chronique de Vincent Rocour.

Les relations entre le monde politique et certains promoteurs immobiliers en Flandre peuvent parfois surprendre. On a déjà parlé de cette petite fête d’anniversaire organisée en l’honneur d’un un homme de main de Land Invest Group où a défilé à peu près tout le collège échevinal anversois - le bourgmestre De Wever compris. On aurait pu s’attendre pourtant, de la part des élus, à davantage de prudence dès l’instant où la presse s’interrogeait alors déjà depuis de longs mois sur la facilité avec laquelle les autorités communales avaient octroyé des permis de bâtir au groupe immobilier.

(...)