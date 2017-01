Le député Ecolo Gilkinet est inquiet et fâché. Inquiet des conséquences des réformes du financement de la sécurité sociale, du temps de travail et de la formation des salaires - trois projets en cours d’examen à la Chambre - sur la cohésion sociale et l’économie. Et fâché sur le MR et le CD&V, qui laissent la N-VA dicter son agenda : "Le gouvernement veut transformer un système universaliste, efficace et stabilisateur en un système minimaliste de type anglo-saxon qui devra être complété, pour ceux qui le peuvent, par des assurances privées".

Va-t-on vraiment vers une privatisation de la sécurité sociale ?

C’est écrit. On a déjà largement amorcé la tendance, sous Di Rupo et Michel, avec la révision des périodes assimilées pour la pension, la suppression des allocations d’insertion, la réduction de l’allocation pour les temps partiels, le saut d’index qui n’est pas compensé pour les allocataires sociaux. Il y en a pour plus de trois milliards. Mais ici, on programme le sous-financement de la Sécu et ce sera aux partenaires sociaux de trouver les mesures d’économie. La conséquence, c’est qu’on diminuera les pensions et les remboursements de soins. Ceux qui en ont les moyens contracteront une assurance pension ou soins de santé complémentaire. Et les autres resteront sur le bord de la route, ce qui engendrera des coûts sociétaux supérieurs (décrochage scolaire, problèmes de santé chroniques, délinquance…) et un coût économique car les pensionnés et les chômeurs auront moins d’argent à dépenser.

Comment faudrait-il financer la Sécu ?

D’une part, il faut une autre politique d’emploi : réserver les réductions de cotisations sociales aux plus bas salaires et miser sur les emplois du futur autour de l’indépendance énergétique de la Belgique. D’autre part, il faut un financement alternatif structurel en provenance des revenus du capital. La part des richesses venant du travail ne fait que diminuer par rapport aux revenus du capital, mais le financement de la Sécu ne repose que sur les cotisations sur les revenus du travail.

Vous prônez une taxe des millionnaires, comme le PTB ?

Il y a plusieurs pistes. D’abord, globaliser les revenus du travail et du capital et imposer le tout avec la même progressivité. Ensuite, taxer la richesse au-delà d’un certain niveau. Nous sommes en train de travailler à des propositions de taxation des rendements du capital, non pas pour racketter les plus riches, mais pour réduire les écarts de richesse.

Selon vous, la réforme en cours d’adoption prépare-t-elle une future scission de la Sécu ?

Evidemment. La N-VA nous prend en tenaille. D’une part, le ministre des Finances ne fait pas son travail et n’atteint pas ses objectifs de recettes. D’autre part, sur la base de ce déficit, son président de parti réclame des coupes dans la Sécu. L’agenda est clair : diminuer le poids de la Sécu, qui permet une redistribution entre riches (flamands) et moins riches (francophones). Je ne comprends pas la passivité du MR, qui est juste content d’être là avec beaucoup de ministres et le poste de Premier, ni celle du CD&V, plus sensible sur papier aux questions sociales. On est en train d’écrire les futurs drames sociaux. Aux Etats-Unis, Obama a essayé de créer une solidarité avec l’Obamacare et nous, on fait le chemin inverse. Je suis très fâché sur le MR et le CD&V.

Dans le même temps, la "suédoise" réforme le travail et la formation des salaires.

Cela s’inscrit dans la même logique. La réforme de la loi de 96 sur la compétitivité des entreprises considère le salaire comme la source de tous nos problèmes alors que c’est aussi une solution. Qui dit salaire, dit motivation du travailleur, consommation interne et paiement de cotisations. A quel niveau de salaire va-t-on s’arrêter ? Au niveau chinois ?

Le gouvernement limite les hausses de salaires mais laisse intacte l’indexation. Le pouvoir d’achat est maintenu.

D’abord, l’indexation, on y a beaucoup chipoté. Ensuite, le principe de la progression salariale, c’est de faire bénéficier les travailleurs des avantages de compétitivité, de la plus grande efficacité, de la robotisation. Dans la réforme de la loi, il y a deux variables que l’on ne prend pas en compte. 1° Les dividendes d’entreprises : BNP-Paribas-Fortis ou ING versent près de deux milliards de dividendes aux actionnaires mais on dit que le problème, c’est les salaires et on supprime des emplois. 2° L’efficacité énergétique.

Comment intégrer l’efficacité énergétique dans la loi sur la compétitivité ?

Aujourd’hui, on détermine l’écart salarial par rapport aux pays voisins et on en déduit qu’il faut tirer les salaires vers le bas. Nous, nous demandons que soit calculée la dépendance énergétique annuelle de la Belgique et de fixer des objectifs, globaux et au niveau des entreprises, pour la diminuer. Dans la compétitivité, il n’y a pas que le coût du travail, il y a aussi celui de l’énergie, qui dépend du prix unitaire et du volume consommé. Il s’agit d’obliger les entreprises et l’économie à prendre le chemin d’une moindre consommation énergétique, ce qui permettra de mieux rémunérer les travailleurs et d’investir davantage dans la recherche et le développement, pour préparer le futur. Le gouvernement fixe des objectifs salariaux aux partenaires sociaux. Il devrait fixer des objectifs énergétiques et environnementaux.

Et la réforme du travail, trouve-t-elle davantage grâce à vos yeux ?

Elle comporte des éléments intéressants, pour le télétravail ou les groupements d’employeurs, par exemple. Mais la dynamique, c’est la flexibilité à tous crins. L’annualisation du temps de travail peut être une bonne chose pour le travailleur qui peut négocier les moments où il est davantage disponible. Le problème, c’est qu’il est rarement dans un rapport de force qui lui permet de choisir. Et que le sursalaire en heures supplémentaires va disparaître. Comme souvent, ce gouvernement fait l’inverse de ce qu’il dit. M. Peeters prétend rendre le travail plus supportable, mais il rendra davantage malade, usant et cela aura des conséquences sur la Sécu.