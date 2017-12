"Avec l'affaire du Soudan, nous sommes parvenus aujourd'hui aux limites de ce qui est déontologiquement supportable", relève l'eurodéputé libéral Gérard Deprez (MR) et proche du Premier ministre Charles Michel, dans les lignes de L'Echo mercredi.

Le quotidien affirme qu'au MR, c'est le 'ras-le-bol' généralisé par rapport à la N-VA, et singulièrement son secrétaire d'Etat à l'Asile Theo Francken. "On ne peut pas le dire autrement que comme ceci: renvoyer des gens vers le Soudan, c'est inacceptable", souligne Gérard Deprez. "Et on ne peut pas se retrancher derrière le fait que d'autres Etats européens procèdent de la sorte également, on ne collabore pas avec les services d'une dictature. Pour moi, ainsi que pour de nombreux électeurs MR, c'est à la limite du supportable", fustige le libéral.

Dans les rangs libéraux, plusieurs sources anonymes (ministériel et parlementaire) s'insurgent contre le secrétaire d'Etat Francken et la déloyauté de la N-VA vis-à-vis du Premier ministre. "Sans respect de la hiérarchie gouvernementale, il ne reste rien. Que Francken démissionne ou que Charles le fasse démissionner. On en a ras-le-bol, il pousse le Premier ministre à la faute et nous, comme de loyaux bons petits soldats, on doit venir le défendre au Parlement. Cela n'est plus admissible", enrage un influent député dans l'analyse du quotidien.