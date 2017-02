C’est un amateur de mandats en tout genre que la commission d’enquête "Publifin" auditionnera lundi après-midi. Un jeune élu socialiste de la région liégeoise qui, jusqu’à présent, ne semble pas avoir été inquiété par les instances dirigeantes de son parti.

Pourtant, celui qui occupe la fonction de secrétaire général de Nethys (mandat rémunéré), qui est également administrateur dans de nombreuses structures comme NeWin (rémunéré), Finanpart (où il est membre du comité de direction avec deux autres proches de Stéphane Moreau, à savoir Bénédicte Bayer et Pol Heyse), TEB participations, Resa services ou encore l’Avenir Développement (des mandats non rémunérés) doit bien connaître la nébuleuse de structures liées à Publifin.

Outre ces filiales, l’homme, ancien membre du cabinet de feu Michel Daerden, est également conseiller communal à Visé et membre du comité de direction de l’intercommunale Ecetia. Des mandats pour lesquels il est aussi rémunéré. En tout, il cumulait en 2015, 26 mandats dont 7 rémunérés. Notons qu’en 2012 il ne disposait que de 18 mandats mais 10 étaient rémunérés.

Futur bourgmestre de Visé ?

Ce proche de Stéphane Moreau s’est fait plutôt discret jusqu’à présent. On peut penser que ce qu’il aura à dire lundi devant les députés wallons permettra d’apporter de nouveaux éclairages sur la manière dont les décisions se prennent au sein de Nethys et peut-être aussi sur les rémunérations octroyées aux dirigeants. Ou pas… Puisqu’on ignore encore l’attitude qu’il adoptera.

Mais qui est Gil Simon ? Né en 1977 - il aura quarante ans en novembre prochain -, ce conseiller communal visétois, chef de groupe PS, lorgne avec insistance sur un maïorat libéral qu’il espère décrocher en octobre 2018, à l’issue du prochain scrutin communal. En 2012, bien qu’envoyé dans l’opposition, c’est lui qui avait récolté le plus de voix de préférence.

Il est également président de la section socialiste de Visé et dispose à ce titre d’une voix délibérative au sein du conseil fédéral de la Fédération liégeoise du PS. Il est donc le seul membre important de la galaxie Nethys que le PS n’a suspendu d’aucune activité interne. A l’inverse de Stéphane Moreau et d’André Gilles. Mais également de quatre des cinq membres de la commission de vigilance de la Fédération liégeoise du PS. A savoir Bénédicte Bayer (directrice générale de Publifin), Philippe Naelten (CEO de NeWin), Josette Michaux (administratrice de Nethys et de Publifin) et Jean-Dominique Franchimont (avocat de Stéphane Moreau et président de cette commission de vigilance).