Les déboires du gouvernement wallon en matière de gouvernance et les annonces récentes du PS en la matière semblent donner un coup d’accélérateur aux réformes bruxelloises. Hier, le gouvernement régional emmené par le minsitre-président Rudi Vervoort (PS) faisait trois annonces. Après avoir acté le plafonnement du nombre de mandataires locaux pour les élections de 2018, "le gouvernement considère qu’il convient de mettre fin à des différences de traitements entre mandats communaux qui peuvent aboutir à des tentations de ‘compléments de salaire’ à travers l’exercice des mandats dérivés, complète un communiqué. Dès lors les traitements seront harmonisés pour l’ensemble des communes. Enfin, les frais et avantages de toute nature des bourgmestres et échevins feront l’objet d’un encadrement."

Le cabinet Vervoort met la dernière main à un avant-projet d’ordonnance, "clarifiant le champ des modes de gestion communaux, leur gouvernance et la tutelle qui s’y applique". Le but est notamment d’étendre le contrôle des intercommunales, des régies et des ASBL communales, ainsi que de leurs éventuelles filiales. La réforme doit également prévoir une réduction des organes de gestion de ces entités publiques.

Enfin le gouvernement bruxellois a décidé et de plafonner les rémunérations dans les organes pararégionaux et conditionner ces rémunérations à une présence effective des mandataires. Les montants prévus sont les suivants :

- 120 € bruts/administrateur par séance du CA et pas plus de 20 réunions par an (soit max 2400 €/an).

- 120€brut/administrateur qui siège également au sein d’un organe de gestion restreint (bureau) et pas plus de 10 réunions par an (1200 €/an).

- 240 € bruts par réunion pour les commissaires du gouvernement.

- 300 € bruts pour les Présidents et vice-Présidents des Conseils d’administration par réunion de CA, de l’organe de gestion restreint et par réunion préparatoire avec les services administratifs de l’organisme. Ceci limité à 40 réunions par an donnant lieu à rémunération (soit pas plus de 12 000€/an).

Le gouvernement envisage aussi de priver les mandats communaux dérivés de toute forme de rémunération et un contrôle de toutes ces dispositions par la Cour des comptes.