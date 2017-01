Sous réserve de l’ordre du jour du prochain conseil des ministres, la rentrée du Parlement fédéral s’annonce plus chargée que celle du gouvernement. En consultant l’agenda des commissions de la Chambre, l’on finit par ne plus compter les dossiers sensibles. Dès lundi, on parlera terrorisme et en milieu de semaine, la commission d’enquête sur le Kazakhgate débutera ses travaux. Entre les deux, mardi, les députés membres de la commission "Affaires sociales" discuteront de la réforme du financement de la Sécu qui fait déjà bondir un large spectre d’acteurs de terrain et d’observateurs. Cette commission doit, le même jour, s’emparer de sujets à haute valeur politique tant ils concernent du monde en Belgique. La Chambre va discuter salaires et organisation du travail, sur la base de propositions formulées par Kris Peeters. On a vu le vice-Premier CD&V et ministre de l’Economie et de l’Emploi un peu partout dans les médias ce week-end. Un hasard ?

La barque de la commission Affaires sociales semble en tout cas bien chargée. "On dirait que le gouvernement cherche à passer en force mais nous n’accepterons pas de légiférer en un coup de cuiller à pot dans des matières aussi importantes", fulmine déjà la députée de l’opposition Catherine Fonck (CDH). Les partis ont reçu plusieurs centaines de pages jeudi dernier, ce qui laisse peu de temps pour une analyse fine, dénonce-t-elle. Le PS ne comprend pas cette "concentration de dossiers lourds en termes d’impact social". Vous avez dit lourds ?

1 - La loi Peeters sur le "Travail faisable et maniable". Le projet est ainsi sous-titré : "Une législation du travail moderne permettant de concilier travail, famille, soins et formation". Le dispositif se veut très concret avec un socle comprenant l’annualisation du temps de travail (qui a déjà fait débat) avec un maximum de 45 heures par semaine et 9 heures par jour et la possibilité, pour le travailleur, d’effectuer 100 heures supplémentaires sur la base volontaire. Le projet prévoit en outre que les entreprises consacrent 1,9 % de la masse salariale à la formation professionnelle et une réglementation pour le télétravail.

A épingler, une dizaine de mesures précises réformant, pêle-mêle, la durée hebdomadaire du travail et la limite du travail de nuit (de 20 à 22h), la fixation des horaires de travail. Et le projet d’encore prévoir l’introduction d’un travail intérimaire à durée indéterminée (sur la base d’un contrat avec l’agence d’intérim), une simplification du travail à temps partiel, une épargne de temps de carrière ou encore le don de jours de congé. "Oui, il faut moderniser l’organisation du travail, réagit Catherine Fonck. Mais on trouve un peu à boire et à manger dans ce projet. Il y a des choses intéressantes comme sur la flexibilité horaire, les comptes carrière que le CDH soutient, mais nous pensons qu’il y a moyen d’aller beaucoup plus loin dans une série de domaines comme le télétravail ou la souplesse à donner au système du crédit-temps, par exemple". Le CDH demandera à ce que les partenaires sociaux soient entendus par la commission afin que leur expérience serve à rendre le projet "plus positif".

Le PS demandera également des auditions et dénonce déjà une concentration d’heures supplémentaires pour certaines catégories de travailleurs. Ce texte "se présente comme une opportunité faite de souplesse et de flexibilité mais en réalité, il fragilise le travailleur et participe à un déséquilibre général profitant à l’employeur", poursuit le député Frédéric Daerden.

2 - La loi de 96. Le socialiste se montre tout aussi méfiant vis-à-vis du projet de réforme de la loi de 96 sur la compétitivité. Celle-ci définit notamment la norme salariale qui balise les augmentations de salaire. La réforme entend éviter que les entreprises ne s’en écartent trop. "L’approche est linéaire et non sectorielle", dénonce Frédéric Daerden en estimant que comme dans d’autres projets gouvernementaux, la fonction des partenaires sociaux est ici menacée.

3 - La réforme du système de financement de la Sécu. Celle-ci est rendue nécessaire par la sixième réforme de l’Etat mais aussi par les baisses de charges sociales accordées aux employeurs mais inquiète encore plus l’opposition. Le texte porté par le gouvernement prévoit notamment des exceptions dans le comblement automatique du déficit de la Sécu. "Je suis surprise que le CD&V et le MR aient accepté un projet qui est dans la droite ligne de ce que veut la N-VA puisqu’il fait du financement de la Sécu une variable d’ajustement pour le budget de l’Etat", déplore Catherine Fonck.

"Avec ces trois projets, le gouvernement rabote trois piliers de redistribution que sont les salaires, la sécurité sociale et l’organisation du temps de travail", résume Frédéric Daerden pour le Parti socialiste. Les débats s’annoncent passionnés.