Figure importante de Défi à Woluwe-Saint-Pierre, Caroline Persoons renonce à se présenter aux élections communales du 14 octobre. Contactée par “La Libre”, l’intéressée confirme. “J’avais été candidate pour être tête de liste. Je n’ai pas été retenue. Ce sera Serge de Patoul (premier échevin et déjà tête de liste en 2012, NdlR). Et à bien y réfléchir, je ne me retrouve plus dans une liste menée par lui.” C’est donc une divergence de vue en interne qui provoque le départ de celle qui est l’échevine de la Culture à Woluwe.

Egalement députée bruxelloise, elle s’était dit, “il y a deux ans, indépendamment des récents débats sur le cumul”, qu’elle ne cumulerait plus ses fonctions. “Au départ, je m’étais dit que je renoncerais complètement au niveau parlementaire pour me consacrer entièrement à la commune, mais ça ne s’est pas passé comme ça”, termine Caroline Persoons. La liste Défi devrait être validée ce lundi soir par la section locale.