Hamza Fassi-Fihri (cdH): "A Bruxelles, c'est la grande débandade PS-MR"

Le vice-président du cdH réagit aux mauvais sondages qui se succèdent pour son parti, en particulier à Bruxelles. Benoît Lutgen doit-il en tirer les conclusions ou modifier la ligne du parti humaniste? Comment le cdH compte-t-il se redresser la barre? Joëlle Milquet doit-elle encore incarner le cdH dans la capitale? Le chef de groupe au Parlement francophone bruxellois et Conseiller communal à la Ville de Bruxelles,

Selon le baromètre politique La Libre/RTBF/Dedicated, le cdH ne recueille plus que 6,5% d'intentions de vote à Bruxelles en cas d'élections fédérales (pour 9,4% en 2014). Soit le 6e parti francophone, derrière le PTB ! Où se situe le problème ?

Je ne sais pas si nous devons tirer des conclusions sur le fonctionnement général d’un parti sur base d’un sondage. Certes, on préfère quand les sondages sont bons. Là, on n’est pas content, mais il ne faut pas pour autant remettre en cause notre stratégie. Je retiens aussi que les discours populistes et extrémistes séduisent en cette période un peu particulière pour notre société. C’est l’expression d’une forme de désespoir et de désenchantement. Notre discours inclusif et de rassemblement est sans doute moins audible en ces moments de crispations. Mais il faut s’inscrire dans la durée, dans des convictions.

Mais les mauvais sondages se succèdent pour le cdH…

Un sondage, c’est comme un match amical des Diables. S’il est catastrophique, on voit qu’ils parviennent tout de même à performer quand le match est qualificatif, soit avec un vrai enjeu. De plus, notre parti a historiquement toujours fait mieux dans les urnes que dans les sondages.

Aujourd’hui, Joëlle Milquet constitue un atout ou une faiblesse pour le cdH bruxellois ?

A une question sur le communautarisme, Joël Riguelle, bourgmestre cdH de Berchem-Saint-Agathe, rétorquait : "On a trop souvent fait monter tout le monde dans le tram cdH". Votre parti a-t-il ainsi perdu son ancrage traditionnel, davantage conservateur ?

Je crois que son expression est malheureuse, très clairement. Mais il n’y a pas pour autant de fracture avec notre électorat "traditionnel". Le cdH a été courageux, avant d’autres, d’intégrer l’élément diversité dans sa vision de la société. Ce cosmopolitisme n’est pas facile, surtout en ce moment où le terrorisme islamiste oppose les gens entre eux. C’est l’honneur de la politique d’oser s’attaquer aux sujets qui ne sont pas faciles. L’humanisme est une valeur centrale de notre parti. Cela n’empêche pas quelques erreurs, mais cela nous aide aussi à construire notre projet. Le départ de Mahinur Özdemir était humainement difficile, mais il y avait un désaccord total sur une ligne (NDLR : la reconnaissance du génocide arménien).

Le cdH bruxellois n’est-il pas délaissé par Benoît Lutgen ?

