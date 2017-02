S’il n’est pas le plus show man des députés wallons, il est assurément l’un des plus pointus. Stéphane Hazée, le chef du groupe Ecolo, siégera avec une voix consultative dans la commission d’enquête Publifin.





Qu’est-ce que vous attendez de cette commission ? Quelles sont les questions pour lesquelles vous attendez des réponses ?

Premièrement, il y a le scandale des mandats fictifs dans les comités de secteur. Qui a inspiré ce système, qui l’a imposé et pourquoi ? Il y a l’enjeu des rémunérations exorbitantes. Qui a décidé de ces montants ? Et quels sont-ils exactement ? J’aimerais savoir qui décide réellement. On retrouve les mêmes noms dans tout un tas de structures. Qui les a envoyés là et en fonction de quels intérêts ces personnes prennent-elles des décisions ? En fonction de l’intérêt général ou en fonction d’intérêts particuliers ? Il y a aussi les questions relatives aux pratiques fiscales de certains mandataires. Il y a enfin l’enjeu des flux entre les activités et certains choix étranges comme l’achat de groupe de presse dans le sud de la France. Une activité qu’il faudra sans doute revendre, car elle ne correspond pas aux objectifs d’une intercommunale.

N’avez-vous pas peur qu’elle serve d’éteignoir, cette commission ?

Il y a un intérêt de l’opinion publique qui met le Parlement devant ses responsabilités. C’est sans doute le meilleur gage d’un vrai travail d’investigation. Nous verrons quelles en seront les conclusions.

La responsabilité du PS et du CDH est clairement engagée selon vous dans cette affaire ?

Il y a aussi celle de ceux qui inspirent le système. On voit très bien l’entente entre le PS, le CDH et le MR. La responsabilité du gouvernement, aussi, est très claire. Je constate que sous la précédente législature, tout un tas de décrets ont été votés et ils n’ont pas été appliqués. Ils concernent directement les problèmes actuels. Premièrement, la remise sous tutelle wallonne de cette intercommunale. Et là, je rends hommage à Marcel Cheron (NdlR : député fédéral Ecolo) qui a permis de réaliser ça, sans que les principaux intéressés puissent le contrer. Lorsqu’il était membre du Comori, le groupe chargé de l’écriture des textes de la réforme de l’Etat, il a, à un moment donné, dit qu’avant de voter la réforme de l’Etat, il fallait un accord sur les intercommunales transrégionales. Ce qui était le cas de Publifin, qui s’appelait Tecteo à l’époque. Un problème vieux de vingt ans. Le CD&V, très soucieux que nous votions la réforme de l’Etat, a été très motivé pour aller convaincre Geert Bourgeois (N-VA), ministre-Président flamand, Charles Picqué (PS) à Bruxelles et Paul Furlan (PS) en Wallonie - qui était très volontaire -, de trouver un accord. Le dossier était bloqué pour un contentieux entre la Flandre et Bruxelles. En quelques semaines, les choses se sont réglées.

