Le citoyen le plus connu des Ardennes flamandes est parlementaire depuis 50 ans… Il a été élu pour la 1re fois à la Chambre le 31 mars 1968. Cela se fêtera ce 25 avril au Vlaams parlement, où il siège depuis 2014. Il y aura aussi des événements littéraires autour de ce jubilé exceptionnel. Pourtant, du haut de ses 80 ans, De Croo Sr refuse de commémorer son incroyable parcours, estimant plus utile de se pencher sur l’avenir. "La Libre" l’a rencontré entre une interpellation en commission et un rendez-vous à Gand…

Vous n’entendez guère vous appesantir sur un passé qui a quand même fait bouger sérieusement la Belgique…