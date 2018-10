De nombreux ministres des gouvernements fédéral et régionaux se présentaient dimanche. Ils ont connu des fortunes diverses.

Parmi les ministres "fédéraux", les libéraux François Bellot (Mobilité) et Marie-Christine Marghem (Énergie) font grise mine. Le premier s’est, à Rochefort, fait brûler la politesse par son colistier, le jeune Jean-Yves Dermagne, chef de groupe du PS au Parlement wallon. La seconde, renvoyée dans l’opposition à Tournai, a perdu son duel contre Rudy Demotte (PS), ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela dit, c’est un troisième larron, le bourgmestre ff Paul-Olivier Delannois qui a enlevé le maïorat aux voix de préférence. A Chaudfontaine, la liste du ministre MR des Pensions Daniel Bacquelaine (il prendra la tête de la commune après les fédérales de mai 2019) a décroché la majorité absolue.

Les ministres fédéraux N-VA ont fait un carton. Celui de la Défense, Steven Vandeput, a été élu bourgmestre de Hasselt. Celui de l’Intérieur, Jan Jambon, a décroché 44 % des voix à Brasschaat et le secrétaire d’État à l’Asile, Theo Francken, a largement dépassé les 30 % à Lubbeek. La liste de la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD), est arrivée en tête à Merchtem mais a perdu la majorité absolue. Laquelle est allée, à Aalter, à la liste du secrétaire d’État au Commerce extérieur Pieter De Crem (CD&V), qui quittera le fédéral, mais aussi, à Brakel, à celle d’Alexander De Croo (Open VLD), ministre de la Coopération au développement.

Si l’on envisage l’échelon régional, relevons qu’à Herve, la liste poussée par le ministre wallon de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet (MR), toutefois battu par son colistier Marc Drouguet, a conservé la majorité absolue, tandis que le CDH de la ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Marie-Martine Schyns plafonnait à 31 % des suffrages ; qu’à Nivelles, la ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR) a été devancée, en nombre de voix de préférence, par le bourgmestre sortant Pierre Huart (1 317 voix contre 4 010) ; qu’à Marche, le ministre CDH wallon de l’Agriculture René Collin a fait moins de voix que le ministre-Président Willy Borsus (MR) et devra laisser le maïorat à son colistier André Bouchat, meilleur faiseur de voix. Vainqueurs à Dour et à Frasnes-lez-Anvaing, les ministres régionaux de l’Environnement, Carlo Di Antonio (CDH) et de l’Énergie, Jean-Luc Crucke (MR), exerceront leur mandat de ministre jusqu’en mai.

En Région bruxelloise, à Evere, la Liste du bourgmestre, conduite par le ministre-Président Rudi Vervoort (PS), reste aux commandes. À Auderghem, la liste menée par le ministre régional de l’Emploi Didier Gosuin (Défi) a conservé sa majorité absolue.