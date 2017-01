Comme c’est étrange. La gouvernance est un sujet qui, soudainement, mobilise les esprits. Jeudi, le ministre-Président bruxellois, le socialiste Rudi Vervoort, a remis son projet de réforme dans les médias. En septembre, il avait annoncé son intention de réduire le nombre de mandataires dans la capitale, d’éventuellement supprimer l’instance de décision bicommunautaire (la Cocom) et de rendre les listes bilingues possibles aux élections régionales. Sur la RTBF et dans les colonnes du "Soir" il annonçait jeudi - et c’est donc l’avancée de ces cinq derniers mois - avoir sollicité l’ULB et la VUB afin d’apporter une validation scientifique à sa réforme.

Celle-ci se précise : une réduction de 30 % des mandataires locaux dès 2018 tout en maintenant la garantie de pouvoir "dégager des majorités stables et non pléthoriques".

Rudi Vervoort entend également valoriser les mandats d’échevin et de bourgmestre "en leur donnant un statut clair".

Enfin, à l’horizon 2024, il prévoit le mandat unique et l’alignement des législatures régionales et communales sur cinq ans. C’en serait donc terminé des députés régionaux qui seraient, dans le même temps, bourgmestres ou échevins. L’horizon est sans doute trop lointain pour évaluer les chances de réussite de cette partie de la réforme.

Quinze millions rendus aux contribuables

Ses partenaires de majorité n’ont pas manqué de réagir. Le parti Défi a entamé une réflexion en la matière, et si Emmanuel De Bock, chef de groupe au Parlement bruxellois, soutient Rudi Vervoort dans sa démarche, il défendra en interne un projet "qui va plus loin".

Le député a sorti sa calculette : "On compte à Bruxelles 194 bourgmestres, échevins et présidents de CPAS pour 500 conseillers communaux qui contrôlent leur action. Ensemble, ils gèrent 2 milliards d’euros de budget pour un coût de 20 millions d’euros par an. En comparaison, la Région gère un budget de 5 milliards avec 8 ministres et 89 députés pour 12 milions". Le député estime qu’on peut sans problème réduire le nombre d’échevins de quatre par commune en moyenne et de 20 conseillers communaux, toujours en moyenne. Résultat : une économie d’une quinzaine de millions d’euros qui serait ristournée à la population via une baisse (évaluée à 10 %) de l’impôt communal sur l’impôt des personnes physiques. Défi rappelle la proposition de Didier Gosuin de réduire à 50 députés le Parlement bruxellois.

Le CDH, également dans la majorité régionale, se dit "largement favorable" à la plupart des propositions émises par le ministre-Président, et plus particulièrement celles sur la diminution importante du nombre d’élus et d’échevins dans la capitale. Le parti humaniste avait proposé, en son temps, une réduction de 40 %, rappellent les députés Cerexhe et Fassi-Fihri. Ces derniers estiment cependant qu’il "n’appartient pas à Rudi Vervoort d’établir seul le menu des discussions", évoquant d’autres thèmes comme la démocratie participative.

Dans l’opposition MR, le député Vincent De Wolf se montre forcément plus critique encore. Pour lui, la réforme de Vervoort est trop floue et dangereuse car proche des élections communales (2018). "Avant de vouloir réformer un autre niveau de pouvoir que le sien, la Région bruxelloise doit donner l’exemple, ajoute Vincent De Wolf. Ainsi, la volonté de maintenir la création de nouveaux organismes d’intérêt public n’apparaît pas conforme aux principes de la bonne gouvernance auxquels peuvent prétendre les Bruxellois".