Il y a exactement 50 ans ce 31 mars, la Belgique fédérale naissait vraiment dans les urnes. L’affaire de Louvain - entendez : l’expulsion de la section francophone de l’UCL - avait provoqué la chute du gouvernement Vanden Boeynants-Declercq et des élections législatives anticipées. Elle fut pour beaucoup dans le succès du FDF et du Rassemblement wallon, un courant dont l’objectif est d’accorder l’autonomie culturelle - et plus si affinités - aux communautés linguistiques. Ce résultat assez spectaculaire a évidemment été abondamment commenté. Il a éclipsé l’élection d’un jeune député de 30 ans dans l’arrondissement d’Audenaerde ayant pour nom Herman De Croo.

