Il s’appelle Björn Rzoska, il est chef de groupe Groen au Parlement flamand. Il a demandé à tous les ministres du gouvernement flamand des informations sur les conseils d’administration des agences et institutions liées à leurs compétences.

Il s’agit d’entreprises publiques ou institutions connues mais aussi de structures plus anonymes. Conclusion : la Flandre en compte 76 représentant plus de 350 mandats politiques. Les rémunérations de ces mandats peuvent aller jusqu’à 29 000 euros brut par an, écrivait, samedi, "Het Laatste Nieuws".

Un exemple parmi d’autres : le président de Vlaamse Havens a touché, en 2016, plus de 8 000 euros brut pour… deux réunions. On retrouve surtout des mandataires N-VA et CD&V parmi les mandataires les mieux rétribués,

Groen s’insurge contre ces pratiques mais la N-VA a reproché au parti écologiste de faire de "l’antipolitique". Le ministre-président flamand, Geert Bourgeois (N-VA), a jugé que les rémunérations versées aux mandataires n’étaient "absolument pas trop élevées". Groen a quand même reçu l’appui du président du SP.A., John Crombez, pour qui les présidents des partis flamands, majorité et opposition confondues, doivent décider de réduire les structures et le nombre de mandats.