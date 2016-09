Il y a cinq ans, le cartel MR-FDF volait en éclats

Politique belge

C’est l’histoire d’une séparation qui, sur fond de stratégie, a infléchi le cours de la politique belge. Il y a 5 ans exactement, le cartel entre le Front démocratique des francophones (le FDF, rebaptisé Défi) et le MR volait en éclats. Ce jour-là, aucun membre du parti d’Olivier Maingain ne se rend au bureau de parti du MR. Personne ne peut accepter l’accord que s’apprêtent à valider les troupes de Charles Michel, alors président des libéraux : la scission de l’arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles-Hall-Vilvorde (et la réforme du Sénat).

Le formateur Elio Di Rupo, bientôt Premier ministre, presse les libéraux. La résolution de la plus longue crise gouvernementale connue par le pays est en vue. Pour le MR, cela a un coût : faire exploser la vieille fédération PRL-FDF, une alliance nouée en 1993 par Jean Gol et Antoinette Spaak. "Jean Gol avait la conviction qu’il fallait que les francophones se rassemblent face au nationalisme flamand qui avait dépassé les questions linguistiques pour des revendications de plus en plus socio-économiques", relève un observateur averti.

Toutefois, deux ans après cette union, la mort de la figure tutélaire des libéraux modifie le climat au sein de la fédération. Louis Michel, qui reprend la présidence libérale, n’est pas animé du même esprit. Il approfondira pourtant les liens entre le PRL et le FDF, mais sans romantisme : tout est bon pour renforcer l’assise électorale des libéraux.