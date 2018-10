Anvers: La N-VA a toutes les cartes en main



Bart De Wever a sorti le grand jeu dimanche soir après sa victoire aux élections communales d'Anvers. L'arrivée du bourgmestre actuel de la première ville de Flandre flanqué de son "V" de victoire face à ses sympathisants et militants démontrait le sentiment triomphaliste qui prévalait dans le fief des nationalistes. Même si son parti a perdu 2 points par rapport à 2012 (35 %), la N-VA a récolté 23 sièges au conseil communal. Bart De Wever et la N-VA sont incontournables pour gouverner, mais avec qui ?





Wouter Van Bezien et Groen ont réalisé un magnifique score en recueillant 18,5 % des voix (11 sièges). Le parti écologiste flamand est donc la deuxième force politique dans la cité portuaire, juste devant le sp.a (11 %/6 sièges) et le Vlaams Belang (10,5 %/6 sièges). Le PVDA a légèrement amélioré son score de 2012 (8,7 %/4 sièges). Derrière, le CD&V et l'Open VLD ont pris une raclée en obtenant respectivement 3 et 2 sièges.





Si Groen s'est montré très défavorable pour gouverner avec la N-VA, Bart De Wever se tournerait en priorité vers le sp.a. Les deux partis ensemble obtiendraient une courte majorité de 29 sièges sur 55. Le Morgen annonce ce matin que le CD&V serait également en pourparlers avec Groen. Néanmoins, pour former une coalition sans la N-VA, il faudrait que Groen, le sp-a, le CD&V et l'Open VLD s'allient avec le Vlaams Belang et/ou le PVDA. Autrement dit, cette configuration est purement hypothétique et hautement improbable. "Il y a beaucoup de coalitions possibles mais aucune sans la N-VA" a rappelé Bart De Wever.





Gand: Les socialistes dans l'opposition ?





Gand est au cœur d'intenses négociations alors qu'il reste encore 2 bureaux de vote à dépouiller. La ville, historiquement gouvernée par la gauche, va peut-être tomber dans le giron des libéraux. Le cartel sp-a - Groen a réalisé le premier score (33,5 %-21 sièges) mais a perdu 12 % par rapport à 2012. L'Open VLD est le grand gagnant de ce scrutin avec ses 25,2 % (15 sièges), une progression de 8,7 %. La N-VA a subi une relative défaite en perdant 6 points (12,1%- 6 sièges). Le CD&V et le Vlaams Belang auront chacun 4 sièges au conseil communal et le PVDA, 3.





Le grand vainqueur de cette élection se nomme Matthias De Clercq (Open VLD). Partenaire de coalition avec le cartel sp-a - Groen lors de la dernière législature, De Clercq aurait l'intention de prendre l'écharpe mayorale dans la Cité des Comtes. L'hypothèse d'une désintégration du cartel a été avancée. Dans ce cas précis, l'Open VLD gouvernerait avec un des deux partis de gauche et avec le CD&V. Une coalition centre-droite type "suédoise" avec l'Open VLD, le CD&V et la NV-A a également été invoquée mais elle n'obtiendrait pas la majorité. Pour le moment, le cartel a formellement démenti une séparation. Si le sp.a venait à perdre la ville de Gand, ce serait un revers terrible pour les socialistes flamands, eux qui sont déjà en recul dans leurs bastions traditionnels à Ostende, Louvain ou encore à Bruges.