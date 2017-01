Les deux semaines qui viennent de s’écouler ont donné une image dramatique de la gouvernance en Wallonie, notamment et surtout au travers des structures publiques locales. Publifin, qui a un statut d’intercommunale, est-elle un cas isolé ? Ces structures publiques sont-elles des "win for life" (l’expression est de Paul Magnette) pour les mandataires de tout poil ? Depuis jeudi, on sait pourtant que le gouvernement wallon a décidé de prendre les choses en main et de passer au crible cet univers opaque.

L’initiative gouvernementale annoncée cette semaine entend mettre au clair toute une série de données. Il en sera donc fini, en principe, du respect de la vie privée des élus qui était avancé à chaque fois que quelqu’un réclamait un cadastre détaillé.

Dans les trente jours, ce fameux cadastre existera vraiment et tout le monde pourra le consulter. Paul Magnette l’a promis. Le brouillard sera, alors, espérons-le, entièrement dissipé.

Y trouvera-t-on encore des surprises ? On peut parier que oui. Certains mandataires doivent trembler. Leurs émoluments seront désormais publics et de nombreux mandats vont disparaître. Les incompatibilités seront renforcées et tout un tas de mesures sévères et drastiques encadreront désormais la vie des élus et des non-élus qui travaillent (ou pas) au sein de ces structures.

Jeudi, le gouvernement wallon tendait la main à l’opposition pour que le travail de rationalisation des structures soit partagé par tous. Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo, et Pierre-Yves Jeholet, son homologue libéral ont accepté cet appel du pied. Mais vendredi, le président du MR, Olivier Chastel, tempérait les ardeurs de son chef de groupe wallon. Il ne sera pas question de travailler ensemble tant qu’une commission d’enquête consacrée à Publifin ne verra pas le jour. Une sortie présidentielle qui laisse craindre de nouveaux conflits entre majorité et opposition en Wallonie.