Le ministre libéral Jean-Luc Crucke revient sur l’arrivée du MR au pouvoir en Wallonie, il y a un an. Il garantit aux Liégeois qu’une fusion Ores-Resa ne rendra pas leur électricité plus chère. Maxime Prévot (CDH) ne regrette aucunement la décision de son président de parti.

Les plus taquins l’appellent "Panzer Crucke". On n’est pas certain qu’il adore. Il y a un an, il était dans l’opposition pour quelques semaines encore. Il est depuis lors devenu ministre wallon du Budget et de l’Energie. Il revient dans "La Libre" sur la décision prise le 19 juin 2017 par le CDH et sur ce que l’on peut déjà appeler un premier bilan ministériel.

Il y a an, vous en avez cru vos oreilles, lorsque le CDH a annoncé vouloir débrancher la prise ?

(...)