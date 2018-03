Cette scène un peu embarrassante a été largement diffusée car elle était retransmise en direct par la RTBF. Nous sommes le jeudi 22 février. Le JT du soir vient de se terminer et Zakia Khattabi, coprésidente d’Ecolo, monte sur le plateau pour la grande interview politique de l’émission "Jeudi en prime". Elle s’est très bien préparée pour cette épreuve et montre un visage assuré. Mais un petit imprévu vient la troubler : on vient d’apprendre que Jean-Michel Javaux, ancien patron d’Ecolo encore très populaire, va être prolongé à la présidence de Meusinvest, le puissant fonds d’investissement public liégeois.