Van Rossem a clairement fait comprendre qu'il souhaitait en terminer. "J'ai vécu une vie mouvementée, mais ce qui se passe maintenant ne m'intéresse plus."





Il dit encore que tout le monde a le droit de décider à stopper le cours de sa vie, rapporte le Standaard. "J'ai moi-même demandé à me faire euthanasier. Je sens que mon attention se dilue, qu'elle dégénère. J'ai assez vécu et je veux moi-même décider quand mon chemin s'arrête. Et j'aimerais pouvoir dire d'ici la fin de l'année que "c'en est assez" pour moi."





Van Rossem revient sur son quotidien exubérant de l'époque. "J'ai la plus belle des femmes et la plus belle des voitures. J'avais 891 millions d'euros sur mon compte lors des plus beaux jours, j'ai tout perdu dans un système que j'ai moi-même monté. Il y a quelque chose d'autodestructeur en moi."