Politique belge Le chef de groupe N-VA au parlement bruxellois tire les leçons de l’après-Yvan Mayeur. Entretien.

Johan Van den Driessche, le leader de la N-VA au parlement bruxellois, veut tirer les enseignements du scandale du Samusocial et des retournements d’alliance anti-PS du côté francophone. Il appelle les Bruxellois à se tourner vers la Flandre pour résoudre leurs problèmes.

Le PS est en grande difficulté à Bruxelles. La preuve que la N-VA avait raison ? Le problème, c’est le PS ?

Enfin quelqu’un d’autre dit ce qu’on a dit pendant des années… Je parle de Benoît Lutgen. Bien sûr, le CDH a son propre agenda et ce parti n’avait plus beaucoup d’autres options que de débrancher la prise après tout ce qui s’est passé. Le CDH a confirmé que le grand problème de ce pays, et particulièrement à Bruxelles, c’est le PS. Le PS est l’inventeur du laxisme à Bruxelles et en Wallonie.

Le PS va peut-être basculer dans l’opposition dans les entités fédérées. Le "problème" sera alors réglé, selon vous ?

Il faut voir si cela va se faire… Le CDH à Bruxelles n’était pas fort enthousiaste après le coup de Benoît Lutgen. Il a fait cela pour protéger le CDH en Wallonie et éviter une débâcle aux prochaines élections. Pourtant, la tension entre le PS et le CDH à Bruxelles n’était pas comparable avec la tension au sein du gouvernement wallon. C’était donc une décision qui montre, encore une fois, que pour la Wallonie, Bruxelles n’est pas une priorité. Il y a de nombreux autres exemples. Je pense au financement de l’enseignement francophone, notamment. Mon message aux Bruxellois est de dire que c’est le moment de créer une nouvelle relation avec la Flandre. Pourquoi regardez-vous toujours vers la Wallonie ?

Concrètement, en quoi consisterait ce rapprochement ?

Le point de départ est d’arrêter de considérer que la Flandre est contre Bruxelles. Physiquement, ces deux régions sont liées. Mais aussi au niveau de l’économie. On peut s’aider l’un l’autre. D’abord, dans la presse, il faut que le monde politique francophone arrête de considérer la Flandre comme une entité hostile. Je suis N-VA mais je ne suis pas contre Bruxelles, ni contre la Région. Je suis contre la manière dont on les gère et contre ceux qui les gèrent.

(...)