L'ancien ministre et ex-commissaire européen Karel De Gucht et son épouse vont comparaître le 14 février devant la justice fiscale gantoise. Une nouvelle affaire les oppose à l'Inspection spéciale des impôts (ISI), rapporte De Tijd vendredi. Le couple a déduit les pertes de leur entreprise agricole italienne Agricola La Macinaia de ses impôts, ce que l'ISI conteste. L'ISI rejette cette déduction, car il s'agit d'une entreprise italienne qui ne peut pas être utilisée en Belgique pour payer moins d'impôts. M. De Gucht voit cependant les choses autrement et a porté l'affaire en justice.

Le couple De Gucht est en conflit avec l'ISI depuis plusieurs années concernant une plus-value sur actions d'un million d'euros pour laquelle le ministre n'a jamais payé d'impôts.