La Sûreté de l'Etat disposait bel et bien d'éléments reliant Patokh Chodiev et Alijan Ibragimov à la mafia lorsqu'elle a donné son feu vert aux demandes de naturalisation des intéressés, a indiqué mercredi Guy Rapaille, président du comité R, l'organe de contrôle des services de renseignement, devant la commission d'enquête Kazakhgate. Déjà interrogé le 25 janvier dernier, M. Rapaille est venu mercredi matin faire rapport aux députés des résultats de recherches et d'interrogatoires complémentaires menés depuis lors à la demande des commissaires.

Devant ceux-ci, le patron du comité R a maintenu sa position, à savoir que la Sûreté avait bel et bien en sa possession des éléments reliant les Kazakhs à la mafia ce qui ne l'a pas empêché de délivrer un avis "Rien à signaler" pour leur demande de naturalisation.

"Le problème, c'est que la Sûreté n'est pas capable de retracer et de retrouver la personne qui a placé ce cachet RAS", tant pour M. Chodiev que M. Ibragimov, a expliqué M. Rapaille.

Avec ce feu vert, M. Chodiev pourra devenir belge.

En 1999, Alijan Ibragimov, aussi candidat à la naturalisation, bénéficie à son tour d'un nihil obstat de la Sûreté de l'Etat.

Une décision surprenante alors que la Sûreté avait informé un mois avant l'Office des étrangers qu'il était peut-être un responsable de la mafia kazakh, a relevé M. Rapaille.

Sa demande sera toutefois rejetée un peu plus tard en raison d'un avis négatif du parquet de Nivelles.

Si ces événements peuvent surprendre aujourd'hui, M. Rapaille a demandé aux commissaires de se replacer dans la situation des années '90, époque où l'informatisation n'était pas comme elles aujourd'hui. Patokh Chodiev a aussi pu profiter d'une erreur d'orthographe, deux dossiers ayant été ouverts: l'un au nom de Patokh Chodiev, un autre au nom de Patakh Chadiev.

Sur base d'une analyse interne, la direction actuelle de la Sûreté de l'Etat a fait savoir que les informations dont elle disposait à l'époque n'étaient toutefois pas suffisantes pour les faire figurer dans leur rapport d'avis.

L'administrateur-général de la Sûreté, Jaak Raes, est attendu ce mercredi après-midi devant la commission d'enquête.