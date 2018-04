1

La relation extraconjugale entre Tom Meeuws (sp.a) et Liesbeth Homans (N-VA) suscite des remous en Flandre

Dans la Métropole, on ne parle plus que de ça, depuis que "Knack" a dévoilé, jeudi, la relation amoureuse – ancienne – entre l’actuelle ministre flamande N-VA Liesbeth Homans et le leader du SP.A anversois, Tom Meeuws.