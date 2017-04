Le syndicat chrétien francophone CNE a visiblement peu apprécié les récentes sorties du ministre de l’Economie, Kris Peeters, sur le plan de restructuration chez ING Belgique, négocié avec les syndicats. S’inquiétant des conditions offertes aux 55 ans et plus pour rester à la maison, le vice-Premier CD&V avait parlé "d’un mauvais signal".

Dans le communiqué sorti lundi, la CNE défend bec et ongles l’accord trouvé chez ING, en donnant quelques coups de griffes au passage. Les 55 ans et plus pourront en effet quitter leur travail mais en perdant jusqu’à 40 % de leurs salaires ainsi que la plupart de leurs avantages. Quand on sait la difficulté de retrouver du travail après 55 ans, c’est loin d’être une "retraite dorée", estime le syndicat. Qui ne se prive pas de rappeler les belles promesses faites par le monde politique au moment de l’annonce de la volonté de supprimer 3 154 emplois, et qui n’ont été suivies d’aucun effet. "Alors que les dés sont jetés", le ministre Peeters charge ses juristes de trouver aux "conventions collectives âprement négociées un côté discriminatoire. Quel ministère exercice t-il vraiment ? Celui de la déconcertation sociale", s’interroge la CNE. C’est d’autant plus incompréhensible que l’accord, en n’utilisant pas le système classique des RCC (régime de chômage avec complément) fera épargner plus de 120 millions à l’assurance chômage, estime la CNE.

Il est décidément bien loin le temps où les syndicats chrétiens n’auraient pas osé égratigner un grand ponte CD&V