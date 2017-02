La politisation à outrance des têtes dirigeantes de l’administration en Wallonie fait régulièrement parler d’elle. Non pas que les autres niveaux de pouvoir ne nomment pas à la tête de l’administration ou des parastataux des proches possédant la bonne carte politique, mais la Wallonie est particulièrement colorée de rouge (PS) et d’orange (CDH). Un système de nomination presque consanguin qui pose question. En cause ? La présence au pouvoir, au sud du pays, de ces deux partis, depuis près de trente ans, sans discontinuer, à l’exception de la législature 1999-2004 pour le CDH, qui s’appelait encore PSC.

Sous la législature 2009-2014, la majorité (PS-CDH-Ecolo), sous l’impulsion des verts, a bien tenté de mettre un peu moins de subjectivité dans ces nominations en créant l’école d’administration - l’histoire récente démontre que c’était un demi-coup dans l’eau, puisque le gouvernement a sorti certaines fonctions dirigeantes des OIP de l’obligation d’un brevet de l’école d’administration.