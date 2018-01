Le gouverneur de la Province de Liège Hervé Jamar, ancien ministre MR du gouvernement fédéral, héberge avec son épouse des migrants du parc Maximilien, indique mercredi l'hebdomadaire Le Vif sur son site internet, alors que des divisions sont apparues au sein des réformateurs sur le projet de loi "visites domiciliaires".

Catherine Robert, épouse de M. Jamar, est très active au sein du groupe citoyen d'aide "Hesbaye, terre d'accueil". Le couple héberge des réfugiés et offre "le couvert, un peu de chaleur, de repos, juste un peu de répit" à des migrants du parc Maximilien, selon l'hebdomadaire, qui renvoie au profil Facebook de l'intéressée.

"Je ne suis pas tenue par un devoir de réserve, moi, donc oui, j'ose. [...] J'espère que grâce aux élus de ma couleur, le projet de loi 'délation-perquisition' ne sera pas voté et qu'ils montreront s'ils ont vraiment le sens de l'humain et leur liberté de penser et de dire non, et alors, seulement je pourrai encore être fière de ma couleur", commentait Catherine Robert sur sa page Facebook, le 20 janvier dernier, selon Le Vif.

M. Jamar n'était pas joignable mercredi en milieu d'après-midi pour des précisions.

Mardi, deux députés MR à la Chambre, Françoise Schepmans et Richard Miller, avaient rejoint la présidente du Sénat Christine Defraigne (MR) pour réclamer des amendements au projet de loi controversé. Réagissant via son entourage, le Premier ministre Charles Michel (MR) a indiqué mardi soir qu'il mènerait des consultations discrètes dès son retour de Russie, prévu ce mercredi soir, afin de tenir compte des différentes observations, en particulier celles des juges d'instruction, et "faire baisser la pression". Une réunion de la commission de la Chambre prévue mercredi matin sur le sujet a été reportée.