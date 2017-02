Pas vu, pas pris ? Il semblerait qu’Yvan Mayeur cumule ses deux principaux mandats en contradiction avec la loi depuis plus de deux ans et demi sans que personne n’y ait jamais trouvé à redire. Le bourgmestre socialiste de la Ville de Bruxelles a en effet pris la présidence de l’intercommunale de gestion de l’eau Vivaqua en date du 5 juin 2014. Cet acte de désignation fut publié début 2015 au "Moniteur belge" (voir ci-dessous) et montre qu’Yvan Mayeur, qui ne siégeait pas au sein de l’intercommunale jusque-là, est devenu administrateur et président au cours de la même séance du conseil d’administration de Vivaqua.





Cette opération ne poserait pas question si deux mois plus tôt, le 2 avril 2014, le même "Moniteur" n’avait publié une ordonnance bruxelloise introduisant de nouvelles incompatibilités visant les bourgmestres et échevins de la capitale. Pour rappel, toute loi entre en vigueur dix jours après publication.

Entre le 2 avril et le 5 juin de cette année-là se sont déroulées les élections fédérales, régionales et européennes. Ce "méga scrutin" a-t-il jeté aux oubliettes l’ordonnance votée le 27 février 2014 par le Parlement bruxellois ? Celle-ci modifie pourtant la Loi communale sur plusieurs aspects importants. Le texte régional, dans son article 11, vient modifier l’article 72 de la loi qui liste les incompatibilités liées aux fonctions de bourgmestre et d’échevins. Selon le texte initial, ne peuvent par exemple être bourgmestres ou échevins, les "membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix", ou encore les membres du parquet.

Jusqu’aux prochaines élections ?

Le pouvoir régional a voulu étendre cette incompatibilité aux "personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ou dans une intercommunale dont fait partie la commune concernée". Objectif : éviter les conflits d’intérêts. Vivaqua étant une intercommunale à laquelle la Ville de Bruxelles est associée, l’incompatibilité des deux mandats de M. Mayeur sort aussi limpide qu’une bonne eau de distribution de la lecture des réglementations en vigueur.

Le dernier article de ce texte, signé par les ministres régionaux PS, Open VLD, Ecolo/Groen, CDH et CD&V, montre que le législateur de l’époque avait parfaitement conscience que ces nouvelles dispositions allaient rapidement s’appliquer. Le texte immunise en effet les mandataires qui sont en situation d’incompatibilité au moment où la loi est modifiée. "Les mandataires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont en situation d’incompatibilité par application de l’article 11 de la présente ordonnance, doivent mettre fin à cette situation au plus tard pour le 31 décembre 2018".

Ce dernier article a donc pour fonction explicite de postposer la réforme au lendemain des élections communales prévues en octobre 2018. "Il faut interpréter cet article - qui avait été introduit par amendement - de façon restrictive", explique un expert en droit public qui, sollicité par "La Libre", a souhaité garder l’anonymat. "En clair, le délai ne vaut que pour ceux qui sont déjà dans la situation d’incompatibilité. Il n’est pas permis de créer de nouvelles incompatibilités au-delà du moins d’avril 2014." Selon cette lecture, Yvan Mayeur est donc bien sorti des clous. Un autre juriste émérite interrogé (sans mention du cas Mayeur) estime par contre que les justifications édictées lors des débats parlementaires de l’époque rendent légales toutes les situations jusque fin 2018. La lecture desdites justifications ne permet toutefois pas de lever le doute.

LES DIFFERENTS MANDATS OCCUPES PAR YVAN MAYEUR





Yvan Mayeur "étonné"

Sollicité plusieurs fois lundi, Yvan Mayeur n’a pas donné suite aux demandes de "La Libre". Le bourgmestre a réagi ce mardi par communiqué de presse. Il affirme avoir "pris connaissance avec étonnement" de l’article" et signale que "aucune remarque ou commentaire n’a jamais été fait pas la Région Bruxelloise exerçant le contrôle et la tutelle sur ces deux fonctions".

D'après lui, l'article de "La Libre" repose sur "une interprétation erronée de la réglementation" car "l’ordonnance donne une définition restrictive du mandat". "Il est donc clair que ne sont aucunement visés ici les mandataires politiques, mais exclusivement des fonctionnaires ou des agents publics", souligne le socialiste.

Yvan Mayeur ajoute que "il est de la nature même des intercommunales que leurs organes de gestion comprennent en leur sein des mandataires politiques communaux".

Le bourgmestre bruxellois précise avoir "saisi le Ministre Président (NdlR : Rudi Vervoort) afin que celui-ci confirme officiellement qu’il respecte strictement la légalité et qu’il n’a jamais été dans l’intention des autorités régionales d’interdire à des mandataires politiques communaux d’être membres du conseil d’administration d’une intercommunale".