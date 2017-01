A défaut d’avoir trouvé la réforme de l’impôt des sociétés (Isoc) dans la hotte du Père Noël, le gouvernement Michel a promis de s’attaquer à ce vaste chantier en 2017. Bonne résolution de la nouvelle année. Mais les feux sont à l’orange. Presque au rouge. Et cela, les patrons le sentent bien. C’est pour cela qu’ils font monter la pression sur la "suédoise".

"Notre impôt des sociétés de 33,99 % doit absolument être réduit. A titre de comparaison, la moyenne européenne est de 22 %. Si nous ne réduisons pas les impôts, nous ne réussirons pas à attirer les entreprises", a prévenu Dominique Leroy, administratrice déléguée de Proximus, samedi dans "L’Echo". Elle martèle : "Si notre pays ne réagit pas, de nombreuses entreprises feront leurs valises. Les commissaires aux comptes comme Deloitte et PwC travaillent aujourd’hui à de nombreux dossiers de multinationales qui veulent quitter la Belgique."

"Une nécessité absolue et urgente"

Son appel faisait écho à celui lancé le 19 décembre par six organisations patronales. "Une baisse du taux nominal de l’impôt des sociétés et du taux réduit pour les petites entreprises ne constitue pas une opportunité, mais une nécessité absolue et urgente pour engendrer une augmentation de la croissance", estimaient la FEB, le Voka, l’Unizo, l’UCM, l’UWE et le Beci. Ils réclament une réduction du taux de l’Isoc à "minimum" 22 %.

Le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), travaille sur un projet visant à faire passer l’Isoc de 33,99 % à 25 %, et même à 20 % pour les PME. En contrepartie, toute une série de niches fiscales permettant de réduire l’impôt effectivement payé seraient supprimées - leur existence étant de plus en plus critiquées par l’Union européenne.

Rebelote en 2017

C’est la N-VA qui avait mis le dossier sur la table en janvier 2016. Les quatre partenaires de la majorité (MR, N-VA, CD&V, Open VLD) sont d’accord sur le principe. Le projet a été évoqué lors du conclave budgétaire d’octobre dernier. Mais le CD&V a lié sa réalisation à la mise en place d’une taxation sur les plus-values réalisées à la revente d’actions - le vice-Premier ministre CD&V Kris Peeters estime que les deux dossiers forment un tout. Impensable pour la N-VA. Les négociations avaient échoué. Et renvoyées à 2017.

Mais en 2017, rien ne devrait changer. La N-VA a déjà dû avaler des couleuvres telles que la hausse du précompte mobilier de 25 à 27 %, puis à 30 %. Il est a priori inconcevable pour elle d’y ajouter ce nouvel élément de pression fiscale qu’est la taxation des plus-values. Si les chrétiens démocrates flamands persistent dans leur demande - et tout indique que ce sera le cas -, les nationalistes pourraient laisser tomber leur demande de réforme de l’Isoc. Ils l’ont déjà fait en octobre. Ils pourraient récidiver lors du conclave budgétaire de mars, et tout au long de cette année-ci.

2018 et 2019 sont des années électorales, peu propices aux grandes réformes. Si rien ne se passe durant les douze prochains mois, le gouvernement Michel devra probablement faire une croix sur ses bonnes résolutions du début d’année.