Les élections de 2014 furent simultanées. Il y eut un scrutin européen, régional et fédéral. On évoqua "la mère de toutes les élections" et la sixième réforme de l'Etat a inscrit cette simultanéité dans la Constitution.

L'objectif était de ne pas entraver une législature par des soubresauts électoraux répétés. Toutefois, pour rassurer certains protagonistes de la réforme de l'Etat - le CD&V qui comme la N-VA alors dans l'opposition ne souhaitait pas voir l'agenda régional calqué sur celui du fédéral - il avait été prévu que l'on confirmerait la simultanéité des élections par le vote d'une loi spéciale. Or, il n'y a pas de majorité pour voter cette loi. Outre les deux tiers, il faut des majorités simples dans chaque rôle linguistique. Côté flamand, le CD&V et la N-VA n'en veulent pas. Côté francophone, le MR est esseulé dans la majorité fédérale. Et l'accord de gouvernement ne prévoit pas l'adoption d'une telle loi. Les opposants font remarquer le risque de voir un gouvernement s'offrir un boulevard sans aucune élection pendant cinq ans. Ce scénario serait plausible après 2024, année qui pourrait être celle d'élections fédérales, régionales, européennes et communales. En principe, selon la réforme de l'Etat, si le gouvernement fédéral chutait et que de nouvelles élections fédérales étaient organisées, il faudrait en organiser de nouvelles en 2019, terme de la législature à tous les échelons. L'absence de loi spéciale ne permet pas de valider ce scénario. L'organisation d'élections anticipées en cas de chute du gouvernement avant 2019 ouvrirait lors une nouvelle législature de cinq ans.

La sixième réforme de l'Etat n'aurait cependant pas garanti non plus la simultanéité des élections vu l'octroi aux Régions de l'autonomie constitutive leur permettant de fixer elles-mêmes la date des élections et la durée des législatures régionales. Aujourd'hui, elles sont calquées sur le calendrier européen. Cette autonomie constitutive devait cependant également être validée par la loi spéciale. Celle-ci est donc restée au frigo. A quelques détails près, ce volet de la sixième réforme de l'Etat est le seul à ne pas avoir été exécuté.