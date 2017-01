La rencontre a eu lieu au Seize et a été organisée après la récente sortie du prince Laurent sur sa propre famille et son coup de colère, qui a été jugé déplacé par une majorité de Belges. Charles Michel octroie à Laurent une dernière chance, à condition qu'il pèse ses mots lors de déclarations publiques et qu'il demande toujours l'autorisation avant une déclaration résultant d'un entretien avec un homme politique.