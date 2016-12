La Belgique peut compter sur le soutien de l'Australie dans sa campagne pour l'obtention d'un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, a confirmé à Belga le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders à l'issue de sa mission à Sydney. Lors de ses entretiens bilatéraux en Australie, avec notamment le Premier ministre Malcolm Turnbull et la ministre des Affaires étrangères Julie Bishop, M. Reynders a obtenu la garantie que Canberra appuiera la candidature belge pour l'obtention d'un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en 2019-2020.

"C'est un accord sur le Conseil de sécurité. Nous avons, nous, notre candidature maintenant et on soutiendra dès lors la candidature australienne, plus tard quand ils la présenteront (prévu en 2029, ndlr)", a confirmé à Belga le chef de la diplomatie.

La Belgique défend le slogan "Bâtir le consensus, agir pour la paix" durant cette campagne en vue des élections en 2018. Israël et l'Allemagne se sont aussi portés candidats pour les deux sièges à attribuer à l'Europe de l'Ouest.

Le fait que Bruxelles n'ait pas d'agenda national semble être un atout pour la Belgique dans la campagne face à ces pays. "Les gens savent très bien dans le monde que si on intervient sur la Syrie ou sur l'Irak, c'est pour trouver des solutions de paix, que nous n'avons pas d'agenda national alors que d'autres puissances parfois ont un agenda national".

"La première activité de la Belgique pendant des siècles a été de fournir des champs de bataille, les Belges savent que si nos voisins ne vivent pas en paix, ils viennent se battre chez nous pour simplifier", illustre M. Reynders. "Le point de départ pour la Belgique c'est donc la paix, la démocratie et le développement. Quand la Belgique intervient quelque part c'est plutôt avec une vision neutre, pour essayer de trouver des compromis et des solutions pour vivre en paix."

La coopération diplomatique entre l'Australie et la Belgique se prolonge aussi au Conseil des droits de l'Homme. L'Australie est candidate pour devenir un membre de l'organe intergouvernemental des Nations Unies, observe M. Reynders. "A cet égard aussi, il y a une ouverture pour le même type de soutien car la Belgique en est membre aussi."

L'île-continent, tout comme la Belgique, souhaite enfin aussi progresser dans les catégories des pays membres affiliés à l'Organisation maritime internationale. "Ici encore, il y a un support mutuel qui se fait dans les revendications des deux pays", explique M. Reynders.

Le ministre se rendra la semaine prochaine à Fidji et en Nouvelle-Zélande pour défendre la campagne pour un siège non permanent au Conseil de sécurité.