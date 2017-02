C’est la crise à Kraainem, petite commune à facilités de la périphérie bruxelloise. Il n’est pas question ici d’un différend de nature politique entre partenaires de majorité, assure-t-on chez Défi et au MR. Non, le collège des bourgmestre et échevins doit tenir compte d’un rapport assassin rédigé, fin novembre, par l’administration communale. Le document signé par huit hauts responsables - dont la secrétaire communale - expose pourquoi les signataires ne s’estiment plus en mesure de poursuivre sereinement leur mission sous la houlette de la bourgmestre CDH. Selon ce rapport, l’attitude de Dorothée Cardon de Lichtbuer conduit à "l’ingouvernabilité de la commune".

Le document doit être discuté au conseil communal du 21 février. Dorothée Cardon de Lichtbuer, en vacances, n’a pu répondre aux questions de "La Libre". Mais il est confirmé que la bourgmestre a mandaté un avocat. Il reste à savoir si le dossier sera traité à huis clos ou en public au conseil communal.

La bourgmestre tenterait de déplacer le problème

La première échevine Véronique Caprasse (Défi) confirme "les problèmes de comportement" reprochés à Dorothée Cardon de Lichtbuer et qui expliqueraient "une collaboration difficile" entre la bourgmestre de Kraainem et son administration. "Nous avons souligné le risque de départ de fonctionnaires si cette situation devait perdurer, ajoute Véronique Caprasse. Mais il s’agit exclusivement d’un problème entre la bourgmestre et son administration et non d’un problème de fonctionnement du collège", ajoute-t-elle. Même insistance du côté d’Elisabeth de Foestraets d’Ursel (MR), "même si bien sûr, cela a des répercussions sur certains dossiers qui peuvent être retardés car l’administration perd son énergie pour des problèmes de contacts avec la bourgmestre". Cette dernière "essaye de déplacer le problème en direction du fonctionnement du collège mais cela ne correspond pas à la réalité", indique l’échevine libérale en précisant que "le collège est solidaire avec l’administration".

Rappelons que Dorothée Cardon a pris la succession de Véronique Caprasse au poste de bourgmestre en janvier 2016, selon l’accord de majorité qui partageait le mandat entre Défi et CDH. "Lorsqu’elle est arrivée, la bourgmestre a voulu redistribuer les compétences, ce qui a été refusé", témoigne Elisabeth de Foestraets d’Ursel. Elle invente que toutes les compétences sont tombées alors qu’elles ont toujours été maintenues."

Les deux échevines assurent que la question du remplacement éventuel de la bourgmestre "n’a pas été discutée". Certains scénarios circulent toutefois. La montée d’un autre CDH est évoquée, comme le retour d’Arnold d’Oreye de Lantremange qui permettrait à Défi de récupérer un bourgmestre en périphérie bruxelloise.