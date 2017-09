Plusieurs groupes politiques de la Chambre ont déploré mercredi l'absence de trop nombreux ministres, actuellement à l'étranger. Le président de l'assemblée Siegfried Bracke relaiera leurs doléances auprès du gouvernement. Quatre membres du gouvernement fédéral se trouvent toute la semaine à New York où se tient l'Assemblée générale des Nations Unies: le premier ministre Charles Michel, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le ministre de la Coopération Alexander De Croo et le secrétaire d'Etat à l'Asile et aux Migrations Theo Francken.

Le ministre de l'Economie et de l'Emploi Kris Peeters se trouve jeudi et vendredi à Séoul pour une réunion avec les ministres européens et asiatiques de l'Economie. La ministre des Affaires sociales et de la Santé Maggie De Block a profité de cet intermède pour prendre des vacances à l'étranger. Elle avait été rappelée à Bruxelles pendant les grandes vacances en raison de la crise du Fipronil et des oeufs contaminés.

Tous ces ministres ne peuvent être interrogés cette semaine au parlement. La Chambre effectue sa pré-rentrée demain jeudi en séance plénière. Les commissions ont repris depuis quelques jours à un rythme régulier.