Quand l’affaire Publifin/Nethys éclate, à la fin du mois de décembre 2016, le monde politique francophone est loin de se douter qu’en juin 2017, le CDH décidera de retirer la prise des majorités wallonne, francophone et bruxelloise. Quelques scandales de plus et près de 240 heures de travaux plus tard, la situation politique n’est plus la même au sud du pays.

Pourtant, même après la démission du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Paul Furlan (PS), la majorité PS-CDH n’était pas convaincue, au milieu du mois de janvier 2017, de la nécessité de mettre en place une commission d’enquête, lui préférant une commission spéciale.

Mais rapidement l’attitude d’un homme, que toute la Wallonie et Bruxelles connaissent désormais, aura suffi à faire changer tout le monde d’avis. André Gilles - puisqu’il s’agit de lui - incarnera tout au long de ses auditions, de son absence pour maladie, de ses démissions partielles, de son envie de partir avec des indemnités confortables, une gouvernance malade dont le PS aurait sans doute dû se débarrasser plus tôt.

...