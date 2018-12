Le MR et le PS ont joué jeudi, par échange d'interviews et de communiqué, à s'attribuer mutuellement des alliances avec la N-VA, avec pour enjeu la responsabilité de l'immobilisme au niveau fédéral. Après avoir gouverné quatre ans et demi avec les nationalistes, le MR a dénoncé jeudi par la voix de son président Olivier Chastel une "alliance PS-N-VA". Il soupçonne, dans Le Soir, que ces partis veuillent provoquer, en exigeant une motion de confiance, la chute du gouvernement Michel II, avec, pour les réformateurs, le risque d'élections, un scénario cependant plausible parmi d'autres, et incombant à la responsabilité du gouvernement.

"Qui peut croire que cette demande, cette 'proposition' de mener des contacts avant mardi puis d'élaborer un programme, puis de demander la confiance, est réaliste, alors qu'il a parfois fallu 541 jours pour former un gouvernement", s'est notamment interrogé le président du MR, revenant sur la plus longue période de l'histoire sans gouvernement qui avait précédé la mise en place de l'équipe Di Rupo.

La réponse n'a pas tardé. "Les divagations du MR sont à ce point grotesques qu'elles me feraient sourire si l'alliance MR N-VA, bien réelle, n'avait pas sévi pendant plus de 1.500 jours ! Doit-on énumérer les mesures nuisibles et néfastes pour le citoyen que le gouvernement MR N-VA d'ultra droite a prises pendant quatre ans ? ", a demandé le président du PS. Avant d'assurer clairement: "la volonté du PS est de ne jamais gouverner avec la N-VA. Le PS espère que ce point de vue sera partagé par les autres partis démocratiques francophones et néerlandophones". La dénonciation d'une alliance "PS-N-VA" par le MR est née du vote de la motion mercredi au parlement demandant au gouvernement de solliciter la confiance au plus tard la semaine prochaine. Appuyée par la N-VA, cette motion du PS a été signée par six partis mais pas par la N-VA, qui n'avait pas été conviée, a répliqué le parti socialiste. Les voix de la N-VA n'étaient pas nécessaires pour la faire passer.