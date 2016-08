La N-VA est rejetée par les Belges de l’étranger

Politique belge

Les ministres du gouvernement Michel sont tombés d’accord : il faut que les Belges vivant à l’étranger puissent voter aux élections régionales - ils peuvent déjà le faire pour les fédérales. Pour mettre en œuvre cette décision, il faudra trouver une majorité spéciale à la Chambre. La "suédoise" risque donc fort d’avoir besoin du vote des députés PS pour adopter son texte de loi. Au boulevard de l’Empereur, on se montre réservé : "On souhaite avancer sur l’idée d’une circonscription des Belges à l’étranger", explique la porte-parole du président Elio Di Rupo. "Pour le reste, on verra comment chacun se positionne et la teneur des débats au Parlement."

La N-VA sous-représentée

Le ralliement des socialistes pourrait coincer au moins sur un point : les Belges de l’étranger votent massivement pour… le MR. "Aux élections fédérales de 2014, on a vu que le vote des Belges de l’étranger est très clairement en faveur des bleus et des verts," analyse Jean Faniel, le directeur du Centre de recherche et d’information sociopolitiques (Crisp). "C’est lié au niveau socio-économique et scolaire de ces électeurs. Ils votent Groen, MR, Ecolo et, dans une moindre mesure, Open VLD. Et c’est tout."

Le paradoxe : la N-VA, qui a pourtant approuvé le principe de l’extension du vote aux "expats", n’y a aucun intérêt. "C’est phénoménal : la N-VA est complètement sous-représentée dans les votes des Belges de l’étranger. C’est le parti qui est le moins choisi par ce type d’électeurs, avec le Vlaams Belang", affirme encore Jean Faniel. "Il faudra voir si cela ne se corrige pas à l’avenir. On peut toutefois spéculer sur la raison d’un tel rejet : lorsqu’on est un Belge de l’étranger et que l’on veut voter pour influencer l’avenir de son pays d’origine, il est probable que l’on ne va pas choisir la voie du nationalisme flamingant. On peut imaginer que les expatriés sont davantage attachés à la patrie belge."

Idéologie versus gain immédiat

Mais alors, pourquoi la N-VA défendrait-elle la participation aux régionales de ces électeurs qui la désavouent ? "Il y a peut-être des raisons idéologiques profondes qui poussent les nationalistes à défendre ce projet : ce dernier repose sur l’idée que la citoyenneté, et donc le droit de vote, vient de la nationalité. Le même principe de nationalité vaudrait alors aussi pour les personnes résidant sur le territoire belge. " La N-VA sacrifierait ici son intérêt direct à sa vision à plus long terme de la société.