La N-VA prend acte du départ des parlementaires Vuye et Wouters

Frédéric Chardon et Belga Publié le mercredi 21 septembre 2016 à 15h30 - Mis à jour le mercredi 21 septembre 2016 à 18h37

Politique belge

La N-VA a pris acte de la démission des députés fédéraux Hendrik Vuye et Veerle Wouters du parti, indique-t-elle mercredi dans un communiqué. Son président Bart De Wever regrette par ailleurs que l'essence nationaliste flamande de la formation politique ait été mise en doute au cours des derniers jours et souligne que "la N-VA continuera à tout faire pour mettre en oeuvre le confédéralisme".

Après plusieurs heures de réflexion, les députés fédéraux N-VA Hendrik Vuye et Veerle Wouters ont décidé de quitter la N-VA. Cette décision est tombée ce mercredi après-midi après deux entrevues avec le président des nationalistes flamands, Bart De Wever.

"Nous voulons désormais regarder vers l'avenir et créer un nouveau cadre au sein duquel nous pourrons faire avancer nos projets", indiquent-ils dans le communiqué. "Nous allons collaborer avec le Vlaamse Beweging et donner une voix au nationalisme flamand démocratique à la Chambre", ajoutent-ils.

Les deux députés, considérés comme des radicaux sur le plan communautaire au sein de la N-VA, ne peuvent accepter que leur président ait récemment opté pour la reconduction de la majorité actuelle (la "suédoise") après 2019.

Sans nouvelle réforme de l'Etat donc, le PS restant dans l'opposition selon le schéma de Bart De Wever. Hendrick Vuye et Veerle Wouters vont désormais continuer leur réflexion sur l'évolution vers le confédéralisme dans un autre cadre que celui de la N-VA.

@HendrikVuye et @Veerle_Wouters vont chercher un nouveau cadre dans lequel poursuivre leur projet confédéraliste — Frédéric Chardon (@Fred_Chardon) 21 septembre 2016

Donc, c'est officiel, la N-VA est devenue un parti mainstream.... — Frédéric Chardon (@Fred_Chardon) 21 septembre 2016

Bref, avec l'abandon des idéaux nationalistes de la N-VA, le PS doit s'attendre à 5 ans d'opposition de plus après 2019.... — Frédéric Chardon (@Fred_Chardon) 21 septembre 2016

Bart De Wever a confié au vice-président Sander Loones et au chef de groupe au Parlement flamand Matthias Diependaele de reprendre les travaux d'Objectief V, le groupe de travail chargé de préparer les prochaines étapes de l'émancipation flamande et de conduire au confédéralisme que pilotaient M. Vuye et Mme Wouters.

La N-VA avait suspendu lundi la mission institutionnelle qu'elle avait confiée à ces derniers. Ceux-ci avaient également été écartés de la gestion journalière du parti et n'étaient plus les bienvenus au conseil de celui-ci. Il leur était reproché d'avoir "rompu les rangs de façon répétée et d'avoir abîmé l'image du parti dans les médias".