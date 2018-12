Politique belge Voilà une infofrmation qui vient s'ajouter aux polémiques qui agitent la Belgique actuellement au sujet de l'adoption, ou non, du pacte sur les migrations.

La présidente de l'Assemblée générale des Nations unies vient en effet d'écrire aux représentants des Etats qui la composent afin de leur rappeler quelques principes de base liés à ce texte.

Les Etats gardent leur pouvoir

Pour María Fernanda Espinosa (la présidente), il est clair que le pacte est non-contraignant "et peut être utilisé par les Etats-membres pour déterminer leurs propres règles en matière de politique migratoire". C'est ce qu'elle écrit dans une lettre du 30 novembre que nous avons pu consulter. On comprend donc que les Etats signataires du pacte garderont leur entière capacité de décision à l'égard de cette matière sensible.

De quoi rassurer la N-VA et Theo Francken ? On devrait avoir la réponse en début de semaine prochaine à l'occasion de nouveaux débats organisés à la Chambre. Le temps presse, ceci dit : le texte du pacte doit être officiellement approuvé le 10 et 11 décembre prochaine à Marrakesh lors d'un sommet international.

Le Premier ministre Charles Michel s'était engagé à la tribune de l'Onu à faire approuver par la Belgique cet ensemble de règles visant, entre autres, à garantir la sécurité des migrants. Mais Theo Francken (N-VA), qui est pour rappel secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, a récemment contesté ce texte et a été suivi par le bureau politique de son parti. Pour les nationalistes flamands, mais aussi pour d'autres formations politiques en Europe et ailleurs, certains juges zélés pourraient conférer de réels droits supplémentaires aux migrants par une interprétation trop large du pacte. La N-VA est particulièrement dérangée par la confusion entre les statuts de migrant "légal" et de clandestin qu'entretiendrait le pacte onusien.

Depuis cette fronde nationaliste flamande en Belgique, c'est la crise. L'hypothèse d'une chute du gouvernement sur ce dossier est même envisagée par certains observateurs même si, au sein du gouvernement, plusieurs voix importantes se sont voulues rassurantes. A commencer par le vice-Premier ministre nationaliste flamand, Jan Jambon.

© D.R.

Les prochains jours seront déterminants

Tout ce week-end et encore en début de semaine prochaine, le Premier ministre Charles Michel va tenter de convaincre ses alliés N-VA de trouver une porte de sortie dans ce dossier. L'hypothèse de l'adjonction d'une déclaration interprétative du pacte tiendrait la corde. Les prochains jours seront déterminants pour la "suédoise", même si tout porte à croire qu'aucune formation de la majorité fédérale - à commencer par la N-VA - n'a intérêt à "débrancher la prise" et à provoquer des élections anticipées en début d'année.