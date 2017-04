Le gouvernement flamand n’en démordra pas. Son ministre-président, Geert Bourgeois (N-VA), a inscrit la révision de l’ordre protocolaire au menu du comité de concertation qui se réunit ce mercredi. Fédéral et Régions vont donc discuter de cette volonté réactivée par le nationaliste il y a trois semaines. Les arguments sont couchés dans une note dont "La Libre" a pu prendre connaissance.

"Les réformes de l’Etat successives ont incontestablement renforcé l’importance et les compétences des entités fédérées, peut-on y lire. La Flandre ne se concentre pas seulement sur les compétences internes, mais également sur leurs dimensions externes et internationales. L’ordre protocolaire doit refléter l’importance accrue des entités fédérées en général et de la Flandre en particulier et ce, dans les affaires tant intérieures qu’étrangères." Le texte, qui servira de base au débat de mercredi, rappelle que la révision de l’ordre protocolaire dont la liste actuelle (lire ci-dessus) n’est "plus adaptée à l’actuelle structure institutionnelle" est inscrite dans l’accord de majorité du gouvernement flamand.

Concrètement, Geert Bourgeois propose cela : situer les ministres-présidents des entités fédérées "au même niveau ou juste en dessous" du Premier ministre (no 6), situer les vice-présidents des entités fédérées "au même niveau ou juste en dessous" des vice-Premiers ministres (no 7) et situer les ministres des entités fédérées "au même niveau ou juste en dessous" des ministres fédéraux (no 12). Le projet prévoit en outre une priorité pour les personnes qui représentent à la fois une Région et une Communauté ainsi que pour les personnes élues.

Blocage francophone au fédéral

"Ce n’est pas une priorité pour la Wallonie, assure le cabinet du ministre-président wallon Paul Magnette (PS). Ce dernier accueille toutefois l’idée "comme une adaptation logique à la réalité institutionnelle actuelle". "La Wallonie a proposé une application du principe d’égalité qui fonde notre fédéralisme : les représentants fédérés doivent se trouver aux mêmes niveaux que leurs homologues fédéraux", ajoute le cabinet Magnette . Egalement interrogée par "La Libre", la Région bruxelloise n’a par contre "pas d’avis" à formuler, précise le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort. (PS).

Silence radio par contre au fédéral. Le vice-Premier Jan Jambon (N-VA), ministre de l’Intérieur, avait pris une initiative en 2015. Mais tout semble avoir été gelé depuis lors. L’aile néerlandophone du gouvernement est unie derrière cette réforme "mais certaines personnalités francophones ont sans doute peur d’apparaître derrière Paul Magnette", siffle un proche du fédéral. "Peut-être pourrons-nous en discuter lors de la douzième réforme de l’Etat", avait, pour rappel, commenté en novembre 2014 Didier Reynders, actuel ministre des Affaires étrangères et vice-Premier MR.









Les Régions se montrent sceptiques sur le pacte national d’investissement du fédéral

Les Régions se sentent exclues du processus lancé par le fédéral. Elles vont le dire ce mercredi au Premier ministre.

Fin mars, le Premier ministre Charles Michel a réactivé son Pacte national d’investissements stratégiques qui, depuis l’annonce de sa naissance en juillet dernier, semblait peiner à se concrétiser. Annonce faite alors : un comité stratégique composé de personnalités du monde économique a donc été mis sur pied pour en piloter les travaux.

Evalué à 30 milliards par Charles Michel lui-même, ce plan est censé doper l’économie et accélérer la reprise. Cette nouvelle étape sera présentée aux Régions, naturellement impliquées vu leurs compétences en matière de développements économiques, lors du comité de concertation ce mercredi.

Les Régions auront sans doute un peu de mal à cacher leur scepticisme, à lire les réactions sollicitées par "La Libre". Le cabinet du ministre-président wallon Paul Magnette (PS) par exemple se dit "curieux et critique" à ce stade, en se plaignant de la réception très tardive du projet fédéral. Le comité de concertation prévoit une "prise d’acte" un mois après sa parution dans la presse, signale-t-on encore, alors que "les questions essentielles que nous avions soulevées en septembre n’ont pas reçu réponse". Il s’agit notamment du détail des enveloppes financières et leur "immunisation" dans la trajectoire budgétaire fédérale. "Le fédéral aligne ‘ses’ milliards mais ne dit par ailleurs pas d’où ils proviennent", ajoute le cabinet Magnette. "En gros, on nous dit ‘merci de nous suivre’, cela ressemble surtout à un instrument de com pour Charles Michel", glisse un régional.

La Wallonie et la Région bruxelloise émettent aussi des réserves sur la gouvernance du projet. "Le fédéral semble mettre en place son propre modèle", dit-on chez Paul Magnette. "Pour l’heure, ce plan n’a de national que le nom, enfonce le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Dans la note envoyée aux Régions ne se retrouvent que des compétences fédérales, ce qui donne un sentiment que le fédéral annonce aux entités fédérées qu’il compte investir dans ses propres matières."

Confrontation

La Wallonie déplore encore un manque de clarté quant au respect des compétences de chacun dans les différents domaines d’investissement identifiés (mobilité, transition énergétique, agenda numérique, sécurité et santé). En coulisse, le fait que le comité stratégique ait été composé sans concertation avec les Régions fait lui aussi l’objet de critiques.

"L’idée initiale était bonne, dit encore le cabinet Vervoort, mais elle manque à ce stade d’ambition et souffre d’un péché originel : ne pas vouloir/pouvoir associer du début à la fin les entités fédérées. Au lieu d’être un terrain de concertation, il risque de devenir un terrain de confrontation." Bruxelles relève encore que "l’organe principal du plan n’est composé que de grands patrons et n’inclut ni les représentants des travailleurs, ni les pouvoirs publics, ni la société civile".