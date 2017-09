La socialiste a annoncé ce mercredi, lors d'une conférence de presse, qu'elle quitterait la vie politique à l'horizon 2019, soit l'année des élections législatives. Elle restera députée fédérale jusqu'en 2019 mais quittera sa fonction de cheffe de groupe PS à la Chambre en octobre.

Cette avocate de formation a rappelé qu'elle avait "servi comme on dit sous trois rois (Baudouin, Albert II, Philippe) et cinq Premier ministres (Dehaene, Verhofstadt, Leterme, Van Rompuy et Di Rupo)".

"J’ai envie d’autre chose", a-t-elle poursuivi. "J’ai envie de tourner la page. J’ai envie d’écrire moi-même et différemment le dernier chapitre."

Laurette Onkelinx est actuellement présidente de la Fédération bruxelloise du PS et conseillère communale à Schaerbeek.