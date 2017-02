Elke Sleurs n’avait pas convaincu comme secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude fiscale. Elle n’a pas fait meilleure impression à la politique scientifique, ne donnant jamais l’impression d’avoir maîtrisé le sujet. Elle a mis en route non sans mal l’agence spatiale belge. Mais son grand plan de réforme des établissements scientifiques fédéraux (musées, bibliothèque, plateau d’Uccle, etc.) avec autonomie accrue, participation des Régions et regroupement en deux grands "clusters" est toujours embourbé.

Elke Sleurs a certes donné aux établissements scientifiques fédéraux (ESF) un subside unique exceptionnel - retiré au secteur spatial - et a lancé un plan à long terme avec le ministre Jan Jambon (Régie des Bâtiments) pour rénover des bâtiments qui prennent l’eau à chaque pluie. Mais les musées et autres ESF ont été soumis à une quantité innombrable d’audits (coût 800 000 euros) et à une nouvelle cure drastique d’économies imposée par le gouvernement Michel - après celle Di Rupo - qui contraste avec les moyens conservés, au titre de l’exception culturelle, par Bozar et la Monnaie dépendant du ministre Didier Reynders (MR).

Elle pourra sans doute s’enorgueillir auprès des nationalistes flamands d’avoir éliminé Philippe Mettens comme président de Belspo, harcelé Michel Draguet, directeur du musée des Beaux-arts et refusé de prêter des œuvres du musée d’Art moderne au futur musée bruxellois, le Citroën, car il dépendait de la Région bruxelloise.

Son successeur devrait être N-VA mais on notera que la politique scientifique doit intégrer en fin d’année le ministère de l’Economie qui dépend, lui, du CD&V Kris Peeters.