Selon Joseph Daussogne, il est d'ailleurs autorisé par la loi de réclamer ce salaire supérieur après demande au collègue puis au conseil communal. Et l'homme de justifier sa requête dans les colonnes de Sud Presse. "Avant, j’avais 2.700 euros (NDLR : net) de pension. Maintenant, je vais chercher 3.400 euros. 2.700 euros en tant que conseiller plus deux jetons de présence (un en commission et un autre pour le conseil), ça fait presque 3.000. Et ici, je fais le couillon pour 400 euros. Aller et retour, je vais sur les chantiers, je vide mon essence en tournant dans la commune car on ne vous paie pas les kilomètres. Ce qui n’est pas normal." Et le bourgmestre qui n'a peur de rien rajoute : "Moi je ne travaille pas pour rien. J’invite Monsieur-et-Madame-tout-le-monde à ne pas travailler pour rien, j’invite également nos dirigeants à mieux payer les petits salaires".

Le bourgmestre considère donc son salaire de 3.000 euros net (5.369 euros brut) comme un petit salaire. Sur RTL, Joseph Daussogne persiste. "Ce n'est rien comparé aux députés-bourgmestres, ou députés-sénateurs… je suis vraiment un misérable".

L'opposition MR-cdH-Ecolo a déjà réagi, parlant de "demande malvenue dans le contexte actuel (NDRL : de Publifin)". Toujours est-il que le conseil communal a validé cette demande. C'est maintenant au ministre régional de tutelle de se prononcer dans un délais de 30 à 45 jours.

Coïncidence fâcheuse, le tableaux de mandats de l'homme politique sur Cumuléo ne brille pas par sa frugalité: 10 mandats dont 7 rémunérés en 2012 et 7 mandats dont 5 rémunérés en 2013.