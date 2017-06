Une petite révolution institutionnelle se prépare au sud du pays. Les libéraux ont validé en bureau de parti lundi matin le principe d’une grande réforme des Provinces. Il s’agit de les supprimer et de les remplacer par un échelon supracommunal. C’est un fameux pas que les libéraux ont fait vers Ecolo, qui a intégré ce point dans sa liste de 17 mesures sur la “gouvernance” présentées la semaine dernière.

Le président du MR, Olivier Chastel, et ses homologues écologistes, Zakia Khattabi et Patrick Dupriez, en ont discuté lundi après-midi. La rencontre a donné lieu à une “discussion constructive”, dit le porte-parole du MR. “Entre les deux partis, au-delà des points de divergence que l’on connaît – sur le décumul intégral ou le décumul des rémunérations – on trouve beaucoup de points de convergence.” Et d’énumérer : suppression des provinces, réduction du nombre de ministres, rationalisation des structures publiques, dépolitisation de l’administration, etc.

Concernant la suppression de l’institution provinciale, reprend-on au MR, “Charles Michel avait déjà tenté le coup lorsqu’il était ministre wallon. Pour nous, elle peut être remplacée par un niveau supracommunal (un regroupement de communes) où seraient représentés les bourgmestres concernés. Cela permettrait également de remplacer toute une série de structures provinciales dérivées, telles que des intercommunales.”

Au CDH aussi, les lignes sont en train de bouger. “La suppression des provinces n’est pas un tabou”, entend-on à plusieurs sources, “même si les modalités restent à définir et qu’il faut savoir que c’est un processus qui prendrait plusieurs années”.

Bref, des points de convergence entre libéraux, humanistes et écologistes se dégagent en matière de gestion de la chose publique.