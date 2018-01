Les titres et fonctions d'Opaline Meunier au sein du cdH lui ont été retirées, d'un commun accord, a communiqué le parti humaniste ce dimanche soir. La décision fait suite au rattachement d'Opaline Meunier à la liste "Mons en Mieux" de Georges-Louis Bouchez pour les prochaines élections communales de 2018 à Mons.

Le cdH explique qu'une rencontre a eu lieu entre Benoît Lutgen, le président, Savine Moucheron, la cheffe de file du cdH de Mons et Opaline Meunier. Celle-ci a confirmé sa décision de rejoindre la liste portée par le conseiller communal MR.

"Cette décision ne respecte pas le choix qui a été démocratiquement exprimé par la section locale de Mons mercredi dernier", explique le communiqué du cdH. "Au terme de cette discussion sereine et respectueuse, et d’un commun accord, il a été conclu de mettre fin à tous les titres et fonctions qu’elle exerçait au cdH."